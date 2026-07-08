Россия готовит новые обмены пленными с Украиной
Работа по организации новых обменов военнопленными между Россией и Украиной продолжается в постоянном режиме. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
По словам омбудсмена, подготовка новых обменов уже идет. Уполномоченный также сообщила, что ведется работа по ускорению процедуры обменов.
«Даты [обменов] мы принципиально не сообщаем, чтобы не сорвать процесс, так как это жизнь людей», – пояснила Лантратова (цитата по ТАСС).
7 июля Лантратова по итогам совместной работы с Минобороны заявила, что аппарат уполномоченного по правам человека в России совместно с военным ведомтсвом в июне установил судьбу 91 военнослужащего, ранее считавшегося пропавшим без вести в зоне спецоперации. По ее словам, всего аппарат принял более 9500 обращений по теме спецоперации. По 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документов, отметила Лантратова.
Омбудсмен сообщила, что вместе с Минобороны, спецслужбами и ФСИН в июне были организованы три обмена, благодаря которым в Россию вернулись 550 военнослужащих. Кроме того, обмены мирных жителей позволили воссоединить три семьи и вернуть домой всех жителей Курской области, участвовавших в обмене по формуле «7 на 7». Лантратова также подчеркнула, что на сопровождении аппарата уполномоченного находятся 34 000 семей участников спецоперации.
2 июля ТАСС в аппарате Лантратовой сообщили, что в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста (МККК) удалось установить местонахождение более 1700 российских военнослужащих, находящихся в украинском плену. По данным представителей омбудсмена, свыше 1000 из найденных военнослужащих уже возвращены в Россию.