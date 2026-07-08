Россия готовит новые обмены пленными с Украиной

7 июля Лантратова по итогам совместной работы с Минобороны заявила, что аппарат уполномоченного по правам человека в России совместно с военным ведомтсвом в июне установил судьбу 91 военнослужащего, ранее считавшегося пропавшим без вести в зоне спецоперации. По ее словам, всего аппарат принял более 9500 обращений по теме спецоперации. По 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документов, отметила Лантратова.