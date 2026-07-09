Минздрав хочет обязать стоматологов делать анестезию
Министерство здравоохранения России подготовило проект документа, предусматривающий обязательное применение анестезии при стоматологическом лечении, если медицинские манипуляции могут вызвать болевые ощущения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Согласно проекту, при проведении лечения, после которого возможно возникновение боли, стоматологические манипуляции должны выполняться с обязательным обезболиванием. Уточняется, что первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в амбулаторных условиях.
Документ также определяет порядок действий врача при выявлении признаков онкологического заболевания. В таком случае стоматолог обязан направить пациента к врачу-онкологу. Кроме того, при сочетанных и комбинированных травмах, а также заболеваниях зубов медицинская помощь должна оказываться врачами стоматологического профиля с привлечением специалистов других медицинских направлений.
4 июля «Ведомости» писали, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о продвижении стандартов отечественной медицины в другие страны. Среди перспективных направлений работы он упомянул развитие внутреннего медицинского туризма и экспорт отечественных телемедицинских технологий. Внутри страны механизмы проведения телемедицинских консультаций по схеме «врач – пациент» уже отлажены, и подобные приемы становятся все более востребованными. Всего за 2025 г. в стране было проведено около 24 млн телемедицинских консультаций. Это примерно на 8 млн приемов больше, чем годом ранее.