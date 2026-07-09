Минздрав хочет обязать стоматологов делать анестезию

4 июля «Ведомости» писали, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о продвижении стандартов отечественной медицины в другие страны. Среди перспективных направлений работы он упомянул развитие внутреннего медицинского туризма и экспорт отечественных телемедицинских технологий. Внутри страны механизмы проведения телемедицинских консультаций по схеме «врач – пациент» уже отлажены, и подобные приемы становятся все более востребованными. Всего за 2025 г. в стране было проведено около 24 млн телемедицинских консультаций. Это примерно на 8 млн приемов больше, чем годом ранее.