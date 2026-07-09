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Главная / Общество /

В Крыму мирный житель погиб в результате удара ВСУ

Ведомости

Житель Джанкоя погиб в результате украинской атаки на Крым. об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. По словам Аксенова, власти региона окажут все необходимое содействие.

Губернатор также призвал жителей проявлять бдительность и соблюдать «информационную гигиену». Он отметил, что необходимо доверять только официальным источникам.

В ночь на 9 июля силы ПВО уничтожили 73 украинских беспилотника самолетного типа над 13-ю регионами России и Азовским морем. Атаки были отразили над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом.

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