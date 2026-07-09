Китай подтвердил готовность продолжать с Россией программу по защите панд
Китай намерен продолжить сотрудничество с Россией в сфере охраны больших панд, других редких видов животных и сохранения биоразнообразия. Об этом говорится в письменном ответе канцелярии официального представителя МИД КНР на запрос ТАСС, касавшийся дальнейшей судьбы родившейся в Москве панды Катюши.
В китайском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что проект по содержанию больших панд в России способствует развитию гуманитарных связей между двумя странами.
7 июля ТАСС писал, что гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила о постоянных переговорах учреждения с Китаем в надежде оставить у себя панду Катюшу. По ее словам, руководство столичного зоопарка надеется, что панда сможет остаться в России, хотя по соглашению все панды мира принадлежат Китаю. Для панды Катюши в Московском зоопарке строят новый вольер с собственной кормокухней, комнатами и летними площадками. Глава учреждения отметила, что объект рассчитан не только на самку, но и на возможного самца, а также будущее потомство.
Большие панды находятся под защитой китайского государства, а их передача в другие страны является частью так называемой «панда-дипломатии». Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 г. Родители Катюши – Жуи и Диндин – прибыли в Москву в 2019 г. в рамках китайской программы сроком на 15 лет.
20 мая в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай состоялись переговоры российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, на котором они подписали совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. В документе упоминается защита популяции краснокнижных животных, таких как дальневосточный леопард или большая панда. Москва и Пекин условились продолжать взаимодействие в этой области.