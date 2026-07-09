Китай подтвердил готовность продолжать с Россией программу по защите панд

7 июля ТАСС писал, что гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила о постоянных переговорах учреждения с Китаем в надежде оставить у себя панду Катюшу. По ее словам, руководство столичного зоопарка надеется, что панда сможет остаться в России, хотя по соглашению все панды мира принадлежат Китаю. Для панды Катюши в Московском зоопарке строят новый вольер с собственной кормокухней, комнатами и летними площадками. Глава учреждения отметила, что объект рассчитан не только на самку, но и на возможного самца, а также будущее потомство.