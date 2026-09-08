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Главная / Общество /

«Единая Россия» предложила отменить учет домашней птицы для личных хозяйств

Ксения Наумчик
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Домашнюю птицу, которую россияне содержат исключительно для собственных нужд и не используют в предпринимательской деятельности, следует освободить от обязательного учета. Об этом ТАСС заявил замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко.

По его словам, требования к учету должны различаться в зависимости от целей содержания птицы. Для фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств, которые производят и продают продукцию, ветеринарный контроль необходимо сохранить, поскольку он связан с товарным оборотом.

Депутат отметил, что после вступления 1 сентября в силу постановления правительства РФ № 550 в адрес «Единой России» поступает большое количество обращений граждан по поводу обязательного учета птицы в личных подсобных хозяйствах. При этом, по мнению Ревенко, ветеринарный контроль необходим для защиты поголовья и предотвращения распространения инфекций, однако регулирование должно учитывать назначение хозяйства.

Ревенко также напомнил, что, по данным Россельхознадзора, учет проводится бесплатно, а владельцу не требуется самостоятельно доставлять птицу в МФЦ – ветеринарный специалист приезжает непосредственно в хозяйство, после чего устанавливается одна табличка. По мнению депутата, количество вопросов со стороны граждан говорит о необходимости дополнительной настройки правил.

1 сентября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил провести дополнительную оценку практической реализации требований по учету животных в личных подсобных хозяйствах. Поручение дано Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору в связи с заявлением председателя Госдумы Вячеслава Володина и обращениями граждан. Им предстоит оценить действующее нормативное регулирование и практическую реализацию требований по учету.

В тот же день Володин призвал кабмин изменить постановление об учете сельскохозяйственных животных. По его словам, не стоит принимать решения под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие, предварительно не обсудив их с сельскими жителями, депутатами и экспертами.

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