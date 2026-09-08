«Единая Россия» предложила отменить учет домашней птицы для личных хозяйств

В тот же день Володин призвал кабмин изменить постановление об учете сельскохозяйственных животных. По его словам, не стоит принимать решения под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие, предварительно не обсудив их с сельскими жителями, депутатами и экспертами.