Суд продлил арест главе СД «Эфко» Кустову

29 июля Кустова и Романцев были задержаны. Вечером 30 июля суд санкционировал арест Кустова. В этот же день был задержан Ляшенко. Они подозреваются в хищении путем обмана по ч. 4 ст. 159 УК. По словам источника «Ведомостей», Кустов также проходит потерпевшим в рамках другого уголовного дела – против основателя «Русагро» Вадима Мошковича. МВД оценило ущерб Кустова в 8,6 млрд руб.