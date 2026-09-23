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Суд продлил арест главе СД «Эфко» Кустову

Ксения Наумчик
Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей председателю совета директоров «Эфко» Валерию Кустову по делу о хищении средств, предназначенных для производства беспилотников для Минобороны РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Согласно решению суда, срок продлен до 27 января 2027 г.

Суд также продлил арест заместителю директора по развитию «Эфко» Екатерине Кустовой, директору по стратегическому развитию белгородской ГК «Эфко» Владиславу Романцеву, генеральному директору АО «УК «Эфко» Евгению Ляшенко и заместителю начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алле Половченя. При этом обвиняемые не признают вину в содеянном.

23 сентября в ходе заседания защита Кустова просила суд освободить его из СИЗО под залог в размере 300,34 млн руб. Адвокат Кустова заявил ходатайство о приобщении к материалам дела заявления ГК «Эфко» и выписки со счета, на котором находится сумма, необходимая для внесения залога.

Чем известен миллиардер Валерий Кустов

Общество

29 июля Кустова и Романцев были задержаны. Вечером 30 июля суд санкционировал арест Кустова. В этот же день был задержан Ляшенко. Они подозреваются в хищении путем обмана по ч. 4 ст. 159 УК. По словам источника «Ведомостей», Кустов также проходит потерпевшим в рамках другого уголовного дела – против основателя «Русагро» Вадима Мошковича. МВД оценило ущерб Кустова в 8,6 млрд руб.

30 июля суд арестовал Половченю. Суд также удовлетворил ходатайство следствия и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. На следующий день ассоциация «Аэронекст» призвала освободить Половченю.

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