Суд продлил арест главе СД «Эфко» Кустову
Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей председателю совета директоров «Эфко» Валерию Кустову по делу о хищении средств, предназначенных для производства беспилотников для Минобороны РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Согласно решению суда, срок продлен до 27 января 2027 г.
Суд также продлил арест заместителю директора по развитию «Эфко» Екатерине Кустовой, директору по стратегическому развитию белгородской ГК «Эфко» Владиславу Романцеву, генеральному директору АО «УК «Эфко» Евгению Ляшенко и заместителю начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алле Половченя. При этом обвиняемые не признают вину в содеянном.
23 сентября в ходе заседания защита Кустова просила суд освободить его из СИЗО под залог в размере 300,34 млн руб. Адвокат Кустова заявил ходатайство о приобщении к материалам дела заявления ГК «Эфко» и выписки со счета, на котором находится сумма, необходимая для внесения залога.
29 июля Кустова и Романцев были задержаны. Вечером 30 июля суд санкционировал арест Кустова. В этот же день был задержан Ляшенко. Они подозреваются в хищении путем обмана по ч. 4 ст. 159 УК. По словам источника «Ведомостей», Кустов также проходит потерпевшим в рамках другого уголовного дела – против основателя «Русагро» Вадима Мошковича. МВД оценило ущерб Кустова в 8,6 млрд руб.