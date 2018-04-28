МТС раскрыла стоимость покупки киберспортивной команды

МТС рассчитывает на рекламу в турнирах и на часть доходов Gambit Esports

Оператору интересна молодая и потенциально платежеспособная аудитория киберспортсменов Gambit Esports

Сотовый оператор МТС в своей отчетности раскрыл сумму покупки киберспортивного клуба Gambit Esports в декабре 2017 г. За команду, выступающую в Counter-Strike, Dota 2 и FIFA, оператор заплатил 313 млн руб., говорится в документах оператора.

Партнеры не раскрывали сумму сделки, а оценка ее была затруднена молодостью и непрозрачностью киберспортивного рынка. Призовые Gambit Esports превышают $1 млн, а всего в 2017 г. она могла заработать до $1,5 млн, оценивал источник, близкий к команде.

Годовая выручка киберспортивных команд исчисляется миллионами долларов, объяснял «Ведомостям» гендиректор киберспортивной организации Virtus.pro Роман Дворянкин. Большинство этих денег – именно призовые доходы, 80–90% которых получают сами игроки. Поэтому основные средства, которые вкладываются в развитие команды, составляют доходы от спонсорских контрактов, указывает Дворянкин.

Выход на рынок киберспорта соответствует стратегии МТС по развитию цифровых направлений продуктов, лежащих за пределами традиционных телекоммуникационных услуг, объясняет оператор.

Оператору интересна молодая и потенциально платежеспособная аудитория киберспортсменов. МТС планирует использовать маркетинговые возможности команд и турниров с их участием, создавать продукты для поклонников киберспорта, продвигать бренд МТС через рекламные возможности Gambit Esports и предлагать спонсорские контракты сторонним компаниям, объяснял «Ведомостям» представитель МТС. Оператор также рассчитывает получать часть доходов команды.