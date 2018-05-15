Рекламный рынок России вырос на 13% в I квартале

Доходы от рекламы на телевидении и в интернете были почти одинаковыми

На продвижение на ТВ рекламодатели потратили на 13% больше, чем в прошлом году Максим Стулов / Ведомости

В I квартале 2018 г. рекламодатели потратили на продвижение 106 млрд руб. – на 13% больше, чем год назад, подсчитала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Сильнее всего вырос рынок рекламы в интернете – на 22% до 44 млрд руб. По предварительным данным АКАР, он, как и в прошлом году, практически сравнялся с рынком рекламы на ТВ, который увеличился на 13% до 44,8 млрд руб.

Рынок рекламы на радио вырос на 4% до 3,7 млрд руб. Сегмент Out Of Home (наружная реклама и реклама в помещениях) не изменился – те же 10,7 млрд руб., что и в I квартале 2017 г. Рекламные доходы прессы сократились на 12% до 4,1 млрд руб.

«Если в 2017 г. такое серьезное увеличение рынка отчасти можно было объяснить посткризисным восстановлением, то нынешние 13% – приятный сюрприз для игроков рынка и экспертов», – комментирует итоги I квартала вице-президент АКАР и директор по маркетинговым исследованиям аналитического центра НСК Сергей Веселов: и это при том, что экономика показывает слабый рост.

По итогам I квартала суммарная доля ТВ и интернета составила 83% (42 и 41% соответственно), тогда как год назад она едва достигала отметки в 80%, отметил Веселов.

По итогам прошлого года телевидение оставалось крупнейшим медиа на российском рынке – 170,9 млрд руб. против 166 млрд руб., потраченных на рекламу в интернете, подсчитывали специалисты некоммерческого партнерства содействия развитию интерактивной рекламы IAB Russia и АКАР. Но доли телевидения и интернета на рекламном рынке уже тогда почти сравнялись.

Ранее Веселов прогнозировал, что в 2018 г. интернет может обогнать телевидение по рекламным доходам. «Я думаю, по итогам 2018 г. свершится то, чего так долго ждали представители индустрии интернета. Если ничего неожиданного не случится, интернет станет первым медиа [по рекламным доходам], как и в большинстве стран мира», – говорил он.