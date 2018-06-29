«Яндекс.Дзен» запустил новые функции

Теперь там можно публиковать посты и комментарии

Максим Стулов / Ведомости

Платформа «Яндекс.Дзен» объявила о запуске двух новых функций: теперь авторы сервиса смогут размещать короткие посты длиной до 200 символов, которые будут доступны пользователям в ленте «Яндекс.Дзена».

Также появилась возможность оставлять комментарии под материалами и постами авторов «Яндекс.Дзена», об этом рассказал на конференции «Дзен.Пятница» медиадиректор «Яндекс.Дзена» Даниил Трабун.

При необходимости авторы платформы смогут отключать комментарии в отдельных постах, а кроме того, компания внедрила автомодерацию спама и оскорблений. «Комментарии – это важная составляющая для авторов. Им важно и нужно видеть отклик аудитории. Пока цели перевоплотиться в социальную сеть у нас нет. Наша задача – сделать медиаплатформу, которая будет удобна тысячам авторов», – сказал «Ведомостям» представитель «Яндекс.Дзена».

«Дзен» – это рекомендательный сервис, он формирует персональную ленту новостей и доступен в браузере «Яндекса». Для формирования ленты используются технологии искусственного интеллекта, который выделяет тексты и объекты, сортирует материалы по темам, а при показе текстов учитывает, что читает и просматривает пользователь. «Яндекс.Дзен» запущен как эксперимент в составе Yandex Launcher в Мексике и Бразилии в 2015 г., а в июне 2016 г. лента персональных рекомендаций была интегрирована в браузер. Отдельная платформа «Яндекс.Дзен» была запущена в мае 2017 г. До мая прошлого года на платформе размещались только анонсы новостей и другого контента, затем платформа разрешила создавать свои собственные каналы внутри «Дзена» блогерам, издательствам, а также зарабатывать деньги на размещении рекламы на платформе.

В июне, по собственным данным компании, аудитория платформы «Яндекс.Дзен» достигла 13 млн человек, что в два раза больше, чем год назад. Выручку сервиса «Яндекс» не раскрывает. Но в сентябре 2017 г. она могла составить 200 млн руб., следовало из слов бывшего гендиректора «Яндекса» Александра Шульгина на телеконференции, это втрое больше, чем в сентябре 2016 г. Если считать выручку платформы равномерной по месяцам, за год она может составить 2,4 млрд руб.

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