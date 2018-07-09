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«Яндекс» начинает продажи умной колонки «Яндекс.Станция»

Это первый гаджет, выпущенный поисковиком
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Завтра «Яндекс» начнет продажи умной колонки «Яндекс.Станция» на базе голосового помощника «Алиса» в своем фирменном магазине, сообщила компания. Из-за высокого спроса в одни руки будут отпускать только по два устройства. Только в первые часы после анонса «Яндекс» получил свыше 20 000 заявок на новый гаджет, цитирует пресс-служба «Яндекса» его директора по экспериментальным продуктам Константина Круглова.

Цена устройства – 9990 руб.

«Яндекс.Станция», представленная в мае этого года, по словам разработчиков, умеет распознавать голосовые команды пользователя и выполнять их – например, найти в сети и воспроизвести музыку или текст. А «станция», подключенная к телевизору с функцией Smart TV по проводу HDMI, может найти фильм в приложениях принадлежащего самому «Яндексу» «Кинопоиска» или его партнеров (ivi или Amediateka) и начать его показ. «Станция» оснащена системой отключения микрофонов, благодаря которой она не слышит пользователей, если те этого не хотят. И напротив – система Yandex io способна распознавать звук даже в шумном помещении.

Первым умную колонку под названием Echo выпустил Amazon в 2014 г., она пользуется системой распознавания голоса Alexa и может управлять другими устройствами: включать видео, находить и воспроизводить музыку – и не только в Amazon Music. Затем умные колонки выпустили Apple, Google и др. В начале 2017 г. Amazon доминировал на глобальном рынке умных аудиоколонок: по данным Strategy Analytics, на Echo приходилось 82% всех поставок такой техники. Но с тех пор империю Джеффа Безоса потеснили конкуренты, прежде всего Google: доля Echo в поставках I квартала этого года снизилась до 43,6%, а доля Google Home выросла вдвое – до 26,5%. По данным аналитической компании Canalys, в I квартале 2018 г. Google продал 3,2 млн своих колонок, а Amazon – 2,5 млн. Всего, по данным Strategy Analytics, в I квартале 2018 г. производители отгрузили 9,2 млн умных колонок, что в 4 раза больше, чем за тот же период 2017 г.

Какие раритеты можно увидеть в музее «Яндекса»

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