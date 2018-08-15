Технологии / Медиа

В России появился новый формат рекламы

На рекламный ролик можно будет отозваться голосом
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В России появился новый формат аудиорекламы, которая позволяет пользователям голосом реагировать на сообщение. Технология называется Voice-Activated Advertising, разработала ее компания Instreamatiс.ai, рассказал «Ведомостям» гендиректор разработчика Станислав Тушинский. Головной офис компании, по его словам, находится в Сан-Франциско. Ключевые инвесторы разработчика: фонды Run Capital, Steeprock Ventures, L&FN Investments.

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