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В России вырос спрос на мобильную телефонию

Этому способствовали эпидемия COVID-19 и режим самоизоляции
Ангелина Кречетова
Евгений Разумный / Ведомости

Общая продолжительность разговоров по мобильным телефонам в России после прошлогоднего снижения немного выросла. Это следует из материалов, опубликованных Минкомсвязи. За I квартал 2020 г. сотовые абоненты проговорили 111,5 млрд минут, что примерно на 3 млрд минут больше, чем за аналогичный период 2019 г., – такие подсчеты приводит ведомство.

Рост спроса на голосовую связь связан с эпидемией COVID-19 и введением в России режима самоизоляции, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Это произошло в последней декаде марта, при этом пользователи мобильной связи стали реже выходить на улицу еще до введения ограничительных мер, говорит он. Людям приходилось общаться по голосовой фиксированной или мобильной связи с клиентами и коллегами, с которыми ранее они находились в одном офисе, объясняет эксперт. Если придет вторая волна распространения коронавирусной инфекции, то можно ждать увеличения голосового мобильного трафика, но, если эпидемия пойдет на спад, голосовой трафик снова будет падать, считает Кусков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных