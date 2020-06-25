В России вырос спрос на мобильную телефонию

Рост спроса на голосовую связь связан с эпидемией COVID-19 и введением в России режима самоизоляции, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Это произошло в последней декаде марта, при этом пользователи мобильной связи стали реже выходить на улицу еще до введения ограничительных мер, говорит он. Людям приходилось общаться по голосовой фиксированной или мобильной связи с клиентами и коллегами, с которыми ранее они находились в одном офисе, объясняет эксперт. Если придет вторая волна распространения коронавирусной инфекции, то можно ждать увеличения голосового мобильного трафика, но, если эпидемия пойдет на спад, голосовой трафик снова будет падать, считает Кусков.