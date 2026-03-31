В Саратовской области запустили первый аэростат для связи

Развертывание аэростата с базовой станцией обходится значительно дешевле капитального строительства классической вышки, поскольку не требует покупки земли, заливки фундамента и долгой прокладки инфраструктуры, уверена директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова. При этом аэростат выгоден именно для временных задач: если обычная вышка окупается годами, то здесь операционные расходы выше (гелий, логистика, охрана), но заказчик платит только за нужный период, без капвложений в долгосрочные активы, говорит эксперт. Основные сложности лежат в административной плоскости: подъем аэростата на высоту 300 м требует согласования с Росавиацией и местными властями, поскольку использование летательных аппаратов регулируется правилами использования воздушного пространства, напоминает Биджелова. Птицы вряд ли будут угрожать аэростату, а вандализм, с учетом размещения над охраняемой территорией предприятия, вряд ли возможен, полагает Бойко.