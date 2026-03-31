В Саратовской области запустили первый аэростат для связи

В Саратовской области запустили первый аэростат для связиЭто дешевле капитального строительства классической вышки, отметил эксперт
Оператор МТС первым среди российских операторов подключил базовую станцию на летающем объекте – аэростате. Это нужно для обеспечения связью удаленных и малонаселенных территорий, где отсутствует мобильное подключение. Тестирование проходило в Вольске Саратовской области.
Аэростат подняли на высоту 300 м и зафиксировали тросами с автомобильного прицепа. Закрепленный на нем радиомодуль с антенной обеспечивает покрытие в стандарте LTE 2100 МГц в радиусе 10 км со скоростью 30 Мбит/сек. Блок управления базовой станцией располагается на земле и соединяется с радиомодулем оптическим кабелем.
Аэростат можно использовать для экстренной организации связи (в местах аварий и катастроф, больших фестивалей и т. п.) либо создания радиопокрытия там, где сложно смонтировать антенны для базовых станций на земле, объясняет генеральный директор ComNews Group Леонид Коник. Это может быть востребовано на удаленных производственных площадках, например горнодобывающей компании, добавляет независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. Аэростат может работать не менее 45 суток без посадки в арктических регионах и не менее 30 суток – в более теплых регионах, говорит Коник. Аппарат выдерживает ураганный ветер до 42 м/с и прямые попадания молнии.
Стоимость привязанного промышленного аэростата составляет 30–50 млн руб. без учета оборудования связи, оценивает Коник.
Развертывание аэростата с базовой станцией обходится значительно дешевле капитального строительства классической вышки, поскольку не требует покупки земли, заливки фундамента и долгой прокладки инфраструктуры, уверена директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова. При этом аэростат выгоден именно для временных задач: если обычная вышка окупается годами, то здесь операционные расходы выше (гелий, логистика, охрана), но заказчик платит только за нужный период, без капвложений в долгосрочные активы, говорит эксперт. Основные сложности лежат в административной плоскости: подъем аэростата на высоту 300 м требует согласования с Росавиацией и местными властями, поскольку использование летательных аппаратов регулируется правилами использования воздушного пространства, напоминает Биджелова. Птицы вряд ли будут угрожать аэростату, а вандализм, с учетом размещения над охраняемой территорией предприятия, вряд ли возможен, полагает Бойко.