Четверка операторов к 2027 году может установить 8600 российских базовых станций

Четверка операторов к 2027 году может установить 8600 российских базовых станцийСейчас доля отечественных базовых станций по всей стране составляет менее 1%
Генеральный директор МТС Инесса Галактионова сообщила, что к концу текущего года должно быть установлено «порядка 3000 БС». Представитель МТС уточнил, что речь идет о 2600 БС. На сети оператора Т2 в 2026 г. планируется установить 2500 базовых станций, рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Генеральный директор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин за аналогичный период планирует установить около 2000 отечественных БС от компаний Yadro и «Иртея». «Сейчас первая сотня [базовых станций] готовится к рабочей установке не для тестирования, а для боевой эксплуатации. У нас по контракту несколько сотен в этом году базовых станций ребята (Yadro. – «Ведомости») должны поставить», – рассказал генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан. Представитель «Мегафона» уточнил, что в 2026 г. оператор получит 1500 базовых станций Yadro.
Вместе с тем генеральный директор «ИКС холдинга» Алексей Шелобков сказал, что в разработку базовых станций с 2022 по 2025 г. Yadro инвестировала более 30 млрд руб., и еще 30 млрд руб. только в этом году. «Совокупные инвестиции к 2031 г. составят более 135 млрд (с 2022 по 2031 г. – «Ведомости»). То есть это огромное направление. Понятно, что связь в нашей стране точно должна быть технологически своя», – уточнил Шелобков.
В ходе сессии Помбухчан заявил, что Россия «идет в технологический суверенитет». Но государство, по его словам, должно понимать, что технологический суверенитет стоит денег, и для разработчиков, и для эксплуатантов оборудования. «Здесь, на мой взгляд, пока у нас нет понимания, как с этим работать. Потому что, когда Huawei производит базовые станции, продает их по всей планете, то инвестиции в разработку нового оборудования и стандартов окупаются, – отмечает он. – Когда ты делаешь то же самое на 1/6 части суши с населением 140 млн, экономика совсем другая, и для ребят, которые делают, и для ребят, которые будут это использовать».
Замминистра цифрового развития Андрей Заренин напомнил, что с 2027 г. по решению Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот) на сетях операторов должны стоять базовые станции только отечественного производства.
К концу 2025 г. российские операторы связи установили на сетях 4000 базовых станций отечественного производства. Об этом, выступая на пленарной сессии форума «Казахстан диджитал» в Шымкенте в конце марта, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. В России налажено производство базовых станций 4-го и 5-го поколений связи, отметил премьер.
По оценкам индустриального центра компетенций (ИЦК) «Мобильная связь» (объединяет как крупных операторов мобильной связи, так и производителей оборудования), к 2035 г. отечественные разработчики должны будут поставить операторам 700 000 БС для четвертого поколения связи. Об этом 19 декабря 2025 г. сообщила вице-президент, директор по стратегическому развитию «Ростелекома» Алеся Мамчур в ходе круглого стола «Российской газеты».
«Сейчас мы говорим уже о шести компаниях, которые заявляют действительно серьезные амбиции по выходу на этот рынок («Булат», Yadro, «Иртея», «Нацспектр», «Телкор» и «Софтайм»)», – рассказала она. По словам Мамчур, существующие на сегодняшний день шесть российских разработчиков БС на 40–50% соответствуют потребностям операторов. Текущего уровня разработки может не хватать для городов-миллионников, но он уже подходит для трасс и малых населенных пунктов, уточняла она.
Последние официальные данные по количеству БС на сетях операторов Роскомнадзор раскрывал за 2023 г. Тогда операторы «большой четверки» установили 79 000 новых БС, увеличив их общее количество на 7% до 1,2 млн шт., писали «Ведомости» со ссылкой на данные Роскомнадзора (РКН). При этом уже в 2021 г. доля базовых станций стандарта LTE превышала 50% от общего числа, заявлял министр связи Максут Шадаев на совещании правительства с президентом. «Ведомости» направили запрос в РКН.
Ежегодно каждый оператор вводит десятки тысяч новых базовых станций, на всю страну этот показатель может превышать 100 000, говорит гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Сегодня на сетях всех российских операторов, по разным оценкам, работает от 1,3–1,4 млн базовых станций, как зарубежных, так и российских, уточнил он. Причем на российские приходится менее 1%, подчеркнул эксперт.
В 2024 г. «большая четверка» установила почти 126 000 БС и к 2025 г. на сетях этих операторов в сумме было установлено чуть менее 1,32 млн БС, говорит главред информационной группы ComNews Леонид Коник. По оценке независимого аналитика, автора Telegram-каналов @abloud62 и @RUSmicro Алексея Бойко, порядка 2000–3000 БС сейчас считаются российскими.
Свежие данные по количеству установленных операторами БС не раскрываются, говорит генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. До 2022 г. всеми операторами связи ежегодно устанавливалось от 60 000 до 80 000 БС от импортных вендоров. До марта 2022 г. операторы «хорошо закупились», отмечает Кусков: «За тот квартал как за два года». По его оценке, текущие темпы поставок российских производителей БС будут составлять до 5000 единиц в год.
Провести замену установленной инфраструктуры за короткий срок нереально даже в масштабах отдельных федеральных округов, говорит Анкилов. Вряд ли операторы будут делать это в ближайшем будущем, так как переход на отечественные решения – это долгий эволюционный процесс, считает эксперт.
По словам Кускова, до 2022 г. компании могли закупить оборудование на несколько лет вперед и ставить его в 2022 г., и в 2024 г., и даже в 2025 г. «Не выкидывать же теперь, если срок службы может быть до 10 лет, – рассуждает эксперт. – Поэтому, даже если они не будут ставить импортное оборудование начиная с 2027 г., это не означает, что все оно будет российским».