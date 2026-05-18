Сектор АПК внедрил 15 000 беспилотных комбайнов и тракторов

Сектор АПК внедрил 15 000 беспилотных комбайнов и тракторовСпрос на беспилотную технику для агросектора растет из-за дефицита кадров и развития точного земледелия
В России используется около 12 000 тракторов и 3000 комбайнов с элементами автопилота, следует из исследования Strategy Partners о рынке агротехнологий (есть в распоряжении «Ведомостей»). Речь идет о технике для сельского хозяйства с системами автоматического управления и навигации. Минсельхоз приводит схожую оценку. По данным ведомства, в 2025 г. в России использовалось около 15 000 единиц техники с элементами автопилотирования.
Оценку российского рынка в деньгах Strategy Partners не приводит. Согласно исследованию, основной сегмент рынка наземной беспилотной техники в агросекторе – беспилотные тракторы и комбайны. Аналитики оценивают мировой рынок такой техники в $7–8 млрд по итогам 2025 г. Согласно прогнозу Strategy Partners, мировой рынок наземной беспилотной сельхозтехники в 2030–2035 гг. будет расти примерно на 13% в год и может достигнуть $23,7 млрд.