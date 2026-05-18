Сектор АПК внедрил 15 000 беспилотных комбайнов и тракторов

В России используется около 12 000 тракторов и 3000 комбайнов с элементами автопилота, следует из исследования Strategy Partners о рынке агротехнологий (есть в распоряжении «Ведомостей»). Речь идет о технике для сельского хозяйства с системами автоматического управления и навигации. Минсельхоз приводит схожую оценку. По данным ведомства, в 2025 г. в России использовалось около 15 000 единиц техники с элементами автопилотирования.