Рынок комплектующих для промышленных роботов может вырасти в 25 раз

Рынок комплектующих для промышленных роботов может вырасти в 25 разКомпаниям сейчас выгодней сменить специфику машин, чем перепрофилировать всю производственную линию
Объем российского рынка концевых эффекторов или комплектующих для промышленных роботов может увеличиться более чем в 25 раз – с 6,6 млрд руб. в 2024 г. до 168,4 млрд руб. к 2030 г. Об этом говорится в исследовании инвестгруппы Kama Flow, с которым ознакомились «Ведомости». Там уточняется, что речь идет о сменных рабочих инструментах – захватах, сварочных головках, дозаторах и других устройствах, которые определяют, какую именно операцию сможет выполнять роботизированный комплекс.
Так, по оценке Kama Flow, сегмент комплектующих, используемых в металлообработке для загрузки и выгрузки станков, перемещения заготовок, сварки, обработки и других операций, к 2030 г. достигнет 11,52 млрд руб., в фармацевтике и БАДах – 8,25 млрд руб. Емкость категории фасовки, упаковки и перемещения продукции в косметике и бытовой химии там оценивают в 8 млрд руб., логистики – в 6,6 млрд руб. Рост данного рынка аналитики Kama Flow связывают с расширением парка промышленных роботов в России. В исследовании говорится, что при пессимистичном сценарии он с 2024 по 2030 г. увеличится с 20 804 до 40 906 шт., а при оптимистичном – до 104 320 единиц.