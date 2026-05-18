Рынок комплектующих для промышленных роботов может вырасти в 25 раз

Так, по оценке Kama Flow, сегмент комплектующих, используемых в металлообработке для загрузки и выгрузки станков, перемещения заготовок, сварки, обработки и других операций, к 2030 г. достигнет 11,52 млрд руб., в фармацевтике и БАДах – 8,25 млрд руб. Емкость категории фасовки, упаковки и перемещения продукции в косметике и бытовой химии там оценивают в 8 млрд руб., логистики – в 6,6 млрд руб. Рост данного рынка аналитики Kama Flow связывают с расширением парка промышленных роботов в России. В исследовании говорится, что при пессимистичном сценарии он с 2024 по 2030 г. увеличится с 20 804 до 40 906 шт., а при оптимистичном – до 104 320 единиц.