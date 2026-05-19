IT-холдинг Т1 может стать совладельцем «Группы Астра»

В январе 2026 г. РБК со ссылкой на источники писал, что около 20% акций ПАО «Группа Астра» может купить «Росатом». Тогда обе компании опровергали эту информацию. В марте Forbes писал, что те же 20% может приобрести уже холдинг «1С». Официально «Группа Астра», когда комментировала обе сделки, уточняла, что не исключает возможности привлечения нового инвестора. В интервью «Ведомостям» Сивцев ограничился лишь тем, что «рассуждения насчет продажи акций исходят от конкретных физлиц, а «Группа Астра» свою часть как бизнес не продает».