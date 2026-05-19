IT-холдинг Т1 может стать совладельцем «Группы Астра»Мажоритарный владелец продает часть своей доли ради инвестиций в новый бизнес, полагают эксперты
Акционер «Группы Астра» Денис Фролов ведет переговоры о продаже около 10-15% собственных акций IT-холдингу Т1. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника в разных IT-компаниях. Еще один источник «Ведомостей», знакомый со структурой владения «Группы Астра», уточнил, что часть акций Фролова находится в залоге у ВТБ. По словам собеседника, решение о продаже акций связано с необходимостью расплатиться по собственным долгам.
Представитель «Группы Астра» сообщил, что компания «не комментирует слухи». «Но мы действительно фиксируем интерес со стороны потенциальных инвесторов и регулярно ведем переговоры в рамках реализации нашей IR-стратегии», – добавил он. По его словам, «Группа Астра» имеет стабильные финансовые показатели и ей не требуется финансирование. «У нас устойчивая финансовая позиция, околонулевая долговая нагрузка и высокая прибыльность», – утверждает представитель компании. «При этом мы заинтересованы во взаимодействии со стратегическим партнером, поэтому изучаем потенциальные варианты», – резюмировал он.
«Технологические коллаборации и партнерства – часть нашей стратегии развития, и мы постоянно рассматриваем рынок на предмет интересных технологий. Сейчас сделок в работе на финальной стадии нет», – заявил представитель Т1.
«Ведомости» также направили запрос в ВТБ. Фролов не ответил на запрос «Ведомостей».
В интервью «Ведомостям» от 19 мая 2026 г. Илья Сивцев уточнял, что ему принадлежат 18% акций «Группы Астра», в Фролову – 62% с учетом сделок репо, остальное находится у миноритарных акционеров и квазиказначейский пакет, говорил он, не уточняя деталей. Выручка «Группы Астра» по МСФО в 2025 г. выросла на 18%, достигнув 20,37 млрд руб., а чистая прибыль составила 6 млрд руб. При текущих котировках стоимость компании составляет примерно 59 млрд руб., уточнял Сивцев «Ведомостям».
В январе 2026 г. РБК со ссылкой на источники писал, что около 20% акций ПАО «Группа Астра» может купить «Росатом». Тогда обе компании опровергали эту информацию. В марте Forbes писал, что те же 20% может приобрести уже холдинг «1С». Официально «Группа Астра», когда комментировала обе сделки, уточняла, что не исключает возможности привлечения нового инвестора. В интервью «Ведомостям» Сивцев ограничился лишь тем, что «рассуждения насчет продажи акций исходят от конкретных физлиц, а «Группа Астра» свою часть как бизнес не продает».
В ходе IPO на Московской бирже в октябре 2023 г. стоимость акции «Группы Астра» была оценена в 333 руб., писали «Ведомости». Стоимость акции по состоянию на 19 мая 2026 г. составила 282,45 руб.
Т1 создана на базе активов одной из старейших на российском IT-рынке компаний «Техносерв», которую в начале 1990-х гг. основали братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. В 2018 г. владельцем 40% «Техносерва» стал ВТБ, а уже в марте 2022 г. банк продал часть долей в капитале Т1 стороннему инвестору. Полностью ВТБ вышел из капитала Т1 в 2024 г., сообщал в марте 2025 г. «Интерфакс». Т1, следует из информации на сайте компании, остался ведущим технологическим партнером ВТБ.
Вероятнее всего, доля продается по рыночной цене, без премии или скидки, т. е. приблизительно за 6–9 млрд руб., рассуждает аналитик «Финама» Леонид Делицын. Даже при продаже 15–20% акций Фролов остается мажоритарным владельцем «Группы Астра» и Т1 в этом случае больше стратегический инвестор, утверждает он.
Для Т1 это возможность «внедриться» в капитал уникальной компании – самого крупного в России производителя операционных систем и инфраструктурного стека в целом, говорит Делицын. По его словам, сейчас это основа для цифровой трансформации, определяемая государственной повесткой и требованиями закона. Соответственно, Т1, как один из крупнейших интеграторов, получит доступ к большому количеству госзаказа и преимуществу в закупках, говорит он.
Но бизнес-процессы с учетом экономической ситуации идут в разы медленнее ожидаемого и выручка «Группы Астра» растет медленнее ожидаемых темпов, отмечает эксперт. Бонус казался бы логичным, если бы компания росла как и прежде быстро, а скидка – если бы роста не было вовсе, рассуждает Делицын.
Фролов обладает достаточно крупными активами, включая инвесткомпанию «Вартон», напоминает Делицын. Не исключено, что для него продажа доли в «Группе Астра» – один из инструментов, чтобы вложиться в другой, новый бизнес, говорит эксперт. Если же доли были в долгу – их тоже логичнее продавать на условном пике компании в нестабильной экономической ситуации, поскольку это позволит не потерять контроль над компанией и все еще сохранить капитал, привлекая дополнительные возможности, рассуждает эксперт.
Т1 – огромный холдинг, который занимается проектированием и внедрением систем управления предприятием, автоматизацией бизнес-процессов и др., объясняет аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Его деятельность с «Группой Астра» схожа и финансовое положение холдинга позволяет выкупить пакет в 10–15%, который только кажется маленьким, подчеркнул Вильянов. Для холдинга это «козырь» в рукаве для своих же заказчиков, резюмировал он.