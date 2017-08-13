Курс Bitcoin поднялся выше $4000

Согласно данным торговой площадки Coinmarketcap.com, к 10.30 мск курс Bitcoin (BTC) превысил $4150, таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум. Капитализация Bitcoin приблизилась к $68,5 млрд. За последние сутки эта валюта подорожала на 10,15%.

В августе самая популярна криптовалюта – биткоин – разделилась на две, в результате чего на биржах теперь торгуются Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH). Bitcoin Cash за последние 24 часа потерял 6,68%, его курс опустился до $311,91. Капитализация криптовалюты составляет $5,14 млрд.

На втором месте по капитализации находится криптовалюта Ethereum, ее курс превысил $300,26. Капитализация составляет $28 млрд. За ней следует Ripple, капитализация которой составляет более $6,455 млрд, а стоимость — $0,168 за штуку.