«Дождь»: на телеканале РБК появились «стоп-листы» экспертов

Новое руководство телеканала РБК ввело «стоп-листы» экспертов, которые не могут давать комментарии, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на сотрудника телеканала и источник в холдинге.

Новый руководитель продюсерской службы телеканала РБК Кристина Филипповская объявила, что ждет списки экспертов по внутренней и внешней политике и по силовым структурам.

Она объяснила, что сделает сводный список, который скорректируют: внесут каких-то спикеров, а каких-то уберут. В дальнейшем нельзя отходить от этого списка, подчеркнула Филипповская, добавив, что тем экспертам, «кто будет в стопе», нельзя звонить «ни при каких условиях». Всех новых экспертов необходимо согласовывать с руководством, добавила руководитель продюсерской службы.

В списке экспертов, копия которого есть у «Дождя», напротив телефонов экспертов есть пометки: «очень хороший», «можно, но аккуратно», «только по согласованию со Штейнбухом».

Алексей Штейнбух перешел в РБК вслед за новыми руководителями канала и возглавил недавно созданный на телеканале аналитический отдел. До этого Штейнбух работал военным корреспондентом на ВГТРК, где вел программу «Совбез».

По словам собеседников «Дождя», Филипповская объявила о введении «обязательного» предварительного согласования вопросов для интервью в федеральные ведомства с Алексеем Штейнбухом. Кроме того, корреспонденты обязаны будут подписывать запрос на комментарий в любые органы власти у нового управляющего директора телеканала РБК Игоря Полетаева или его заместителя Ильи Доронова, отметила она.