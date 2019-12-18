Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер LostFilm
Роскомнадзор заблокировал доступ к торрент-трекеру LostFilm.tv по решению Мосгорсуда от 16 сентября, сообщает «Роскомсвобода». Решение суда вступило в силу 18 октября, оно не было обжаловано. Иск в суд о блокировке ресурса подала компания Warner Bros. В пресс-службе Роскомнадзора ТАСС подтвердили информацию о блокировке ресурса. «Доступ ограничен на постоянной основе», – уточнили в ведомстве.
Согласно данным картотеки судебных дел, LostFilm.tv заблокировали из-за незаконного распространения сериала «Супергерл», авторские права на который принадлежат Warner Bros.
Как отмечает «Роскомсвобода», ранее аналогичные претензии американская компания выдвинула к сайтам filmhd1080.net, hdkinozor.ru, kinotan.ru, tracktor.in, retre.org и turboserial.net.
LostFilm был создан в 2005 г. На нем размещены популярные зарубежные сериалы. Ранее Роскомнадзор блокировал отдельные страницы ресурса, теперь суд внес домен в реестр запрещенных сайтов.