Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер LostFilm

Роскомнадзор заблокировал доступ к торрент-трекеру LostFilm.tv по решению Мосгорсуда от 16 сентября, сообщает «Роскомсвобода». Решение суда вступило в силу 18 октября, оно не было обжаловано. Иск в суд о блокировке ресурса подала компания Warner Bros. В пресс-службе Роскомнадзора ТАСС подтвердили информацию о блокировке ресурса. «Доступ ограничен на постоянной основе», – уточнили в ведомстве.