Huawey откажется от облачного бренда в России в пользу SberCloud
Китайская Huawei откажется от собственного облачного бренда Huawei Cloud в России и будет развивать облачные технологии совместно со Сбербанком на платформе SberCloud. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей обеих компаний.
Как рассказали они изданию, SberCloud (принадлежит Сбербанку) в партнерстве с Huawei запускает решение SberCloud.Advanced. Для этого закуплены у китайской компании серверное оборудование и программное обеспечение. Его эксплуатацию, поддержку, обеспечение безопасности и мониторинг SberCloud планирует обеспечить своими силами. Инвестиции в проект и условия партнерства стороны не раскрывают. По словам директора по решениям Huawei Cloud в России Артура Пярна, компания предложит всем клиентам своей брендированной платформы перейти в SberCloud.
Партнером совместного проекта выступит столичный оператор дата-центров IXcellerate, с которым Huawei заключила контракт на несколько лет, уточнил один из собеседников издания. Huawei вышла на российский рынок облачных услуг в феврале 2019 г. Она арендовала 500 стойко-мест в столичных дата-центрах 3Data, IXcellerate и DataPro. В проект было вложено несколько десятков миллионов долларов, пишет «Коммерсантъ».
Опрошенные газетой представители отрасли отмечают, что для Huawei важно выйти во все сегменты российского бизнеса, что лучше сделать в партнерстве со Сбербанком, располагающим многочисленной клиентской базой. SberCloud же за счет, «перезапуска облака Huawei» (определение директора по развитию «Крок Облачные сервисы» Максима Березина) составит конкуренцию Mail.ru Cloud и Yandex Cloud и сможет претендовать на часть пользователей глобальных облаков Google, Microsoft и Amazon Web Services.