Huawey откажется от облачного бренда в России в пользу SberCloud

Как рассказали они изданию, SberCloud (принадлежит Сбербанку) в партнерстве с Huawei запускает решение SberCloud.Advanced. Для этого закуплены у китайской компании серверное оборудование и программное обеспечение. Его эксплуатацию, поддержку, обеспечение безопасности и мониторинг SberCloud планирует обеспечить своими силами. Инвестиции в проект и условия партнерства стороны не раскрывают. По словам директора по решениям Huawei Cloud в России Артура Пярна, компания предложит всем клиентам своей брендированной платформы перейти в SberCloud.