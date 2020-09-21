Microsoft купит разработчика Fallout и DOOM
«Microsoft в понедельник объявила о планах по приобретению ZeniMax Media», ‒ говорится в сообщении. Стоимость сделки оценивается в $7,5 млрд. Ее планируется закрыть во второй половине 2021 финансового года. Структура и руководство Bethesda останутся без изменений.
«С добавлением Bethesda Microsoft вырастет с 15 до 23 творческих студийных команд и добавит культовые франшизы Bethesda в Xbox Game Pass», ‒ добавили в компании. В частности, речь идет о студиях Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane и др.
Bethesda Softworks основана в 1999 г. Компания является разработчиком и издателем таких игровых франшиз, как The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Quake, Wolfenstein, Dishonored и др.