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Microsoft купит разработчика Fallout и DOOM

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Корпорация Microsoft собирается приобрести ZeniMax Media, которая владеет компанией Bethesda Softworks, являющейся одним из крупнейших разработчиков и издателей игр в мире. Об этом говорится в сообщении компании. 

«Microsoft в понедельник объявила о планах по приобретению ZeniMax Media», ‒ говорится в сообщении. Стоимость сделки оценивается в $7,5 млрд. Ее планируется закрыть во второй половине 2021 финансового года. Структура и руководство Bethesda останутся без изменений. 

«С добавлением Bethesda Microsoft вырастет с 15 до 23 творческих студийных команд и добавит культовые франшизы Bethesda в Xbox Game Pass», ‒ добавили в компании. В частности, речь идет о студиях Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane и др.

Bethesda Softworks основана в 1999 г. Компания является разработчиком и издателем таких игровых франшиз, как  The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Quake, Wolfenstein, Dishonored и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных