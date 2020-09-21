Microsoft купит разработчика Fallout и DOOM

«Microsoft в понедельник объявила о планах по приобретению ZeniMax Media», ‒ говорится в сообщении. Стоимость сделки оценивается в $7,5 млрд. Ее планируется закрыть во второй половине 2021 финансового года. Структура и руководство Bethesda останутся без изменений.