В «Энергии» объяснили заявление о выходе из строя систем МКС после 2025 года
Об отказе России от эксплуатации и поддержания работоспособности Международной космической станции (МКС) после 2025 г. речи не идет, заявил руководитель российского сегмента станции, заместитель генконструктора РКК «Энергия» Владимир Соловьев, передает ТАСС.
«Ни о каком прекращении работы МКС после 2025 года речи не идет, так же как и не говорится о прекращении партнерских отношений», — сказал Соловьев. Он отметил, что подобное решение может быть принято исключительно на правительственном уровне и только после обсуждения с зарубежными партнерами по эксплуатации станции.
Он также отметил, что его доклад в РАН, где он предупреждал об отказе большинства систем МКС после 2025 г., носит исключительно информационный характер, а его интерпретация в СМИ «является неверной».
Ранее Соловьев заявил, что после 2025 г. ожидается «лавинообразный» выход из строя большинства систем МКС из-за того, что ряд ее элементов серьезно поврежден за 20 лет работы. Замгенконструктора РКК «Энергия» добавил, что после этой даты содержание станции будет обходиться все дороже, вместо этого планируется запустить первую за два десятилетия российскую космическую станцию.
МКС находится на орбите уже почти 22 года. Первым ее модулем стала российская «Звезда», запущенная в 1998 г., формирование станции завершилось в 2010 г. В ее работе участвуют 14 стран., в том числе США, Россия, Канада, Евросоюз и Япония. Россия планирует в 2021 г. пристыковать к МКС модуль «Наука», который вместе с модулем «НЭМ» после окончания работы международной станции станет основой для первой за 20 лет собственной станции. Российская орбитальная станция «Мир» была уничтожена в 2000 г.