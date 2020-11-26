В «Энергии» объяснили заявление о выходе из строя систем МКС после 2025 года

МКС находится на орбите уже почти 22 года. Первым ее модулем стала российская «Звезда», запущенная в 1998 г., формирование станции завершилось в 2010 г. В ее работе участвуют 14 стран., в том числе США, Россия, Канада, Евросоюз и Япония. Россия планирует в 2021 г. пристыковать к МКС модуль «Наука», который вместе с модулем «НЭМ» после окончания работы международной станции станет основой для первой за 20 лет собственной станции. Российская орбитальная станция «Мир» была уничтожена в 2000 г.