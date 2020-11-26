Рогозин оценил прогноз о выходе из строя большей части МКС после 2025 года

«Конечно, некоторые модули МКС значительно превысили установленный срок их службы (15 лет), и мы ведем мониторинг их технического состояния. Но, думаю, списывать станцию еще рано», — написал Рогозин. Он напомнил, что на станции «Мир» тоже пришлось выводить из эксплуатации некоторые модули, но это не стало поводом для выводов о ее «старении».