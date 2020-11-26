Рогозин оценил прогноз о выходе из строя большей части МКС после 2025 года
Некоторые модули Международной космической станции (МКС) значительно превысили срок их эксплуатации, но «списывать» станцию еще рано, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
Конечно, некоторые модули МКС значительно превысили установленный срок их службы (15 лет), и мы ведем мониторинг их технического состояния. Но, думаю, списывать станцию еще рано. https://t.co/YFhwfU0NXX— РОГОЗИН (@Rogozin) November 26, 2020
«Конечно, некоторые модули МКС значительно превысили установленный срок их службы (15 лет), и мы ведем мониторинг их технического состояния. Но, думаю, списывать станцию еще рано», — написал Рогозин. Он напомнил, что на станции «Мир» тоже пришлось выводить из эксплуатации некоторые модули, но это не стало поводом для выводов о ее «старении».
Ранее руководитель российского сегмента станции, заместитель генконструктора РКК «Энергия» Владимир Соловьев в своем докладе в РАН предупредил, что после 2025 г. ожидается «лавинообразный» выход из строя большинства систем МКС из-за того, что ряд ее элементов серьезно поврежден за 20 лет работы.
Затем он уточнил, что его доклад носит исключительно информационный характер, а его интерпретация в СМИ «является неверной». По его словам, речи об отказе России от эксплуатации МКС после 2025 г. не идет.