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Рогозин оценил прогноз о выходе из строя большей части МКС после 2025 года

Ведомости

Некоторые модули Международной космической станции (МКС) значительно превысили срок их эксплуатации, но «списывать» станцию еще рано, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

«Конечно, некоторые модули МКС значительно превысили установленный срок их службы (15 лет), и мы ведем мониторинг их технического состояния. Но, думаю, списывать станцию еще рано», — написал Рогозин. Он напомнил, что на станции «Мир» тоже пришлось выводить из эксплуатации некоторые модули, но это не стало поводом для выводов о ее «старении».

Ранее руководитель российского сегмента станции, заместитель генконструктора РКК «Энергия» Владимир Соловьев в своем докладе в РАН предупредил, что после 2025 г. ожидается «лавинообразный» выход из строя большинства систем МКС из-за того, что ряд ее элементов серьезно поврежден за 20 лет работы.

Затем он уточнил, что его доклад носит исключительно информационный характер, а его интерпретация в СМИ «является неверной». По его словам, речи об отказе России от эксплуатации МКС после 2025 г. не идет.

Ранее по теме: В «Энергии» объяснили заявление о выходе из строя систем МКС после 2025 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных