Минцифры доработает сервис записи на вакцинацию на госуслугах

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. В этот же день на портале госуслуг в тестовом режиме была запущена запись на вакцинацию от коронавируса. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию.