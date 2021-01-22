Минцифры доработает сервис записи на вакцинацию на госуслугах
Минцифры дорабатывает сервис записи на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на замглавы министерства Олега Качанова.
«Планируем в ближайшее время оптимизировать услугу с точки зрения удобства выбора свободных мест на вакцинацию и записи в лист ожидания при отсутствии доступных мест в выбранной медорганизации», – сказал Качанов, слова которого передала пресс-служба Минцифры.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. В этот же день на портале госуслуг в тестовом режиме была запущена запись на вакцинацию от коронавируса. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию.
В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».