Роскомнадзор сообщил о готовности к «любому диалогу» с Twitter

«В любом случае все свои встречные претензии они могут оспорить в российском суде, мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был», – сказал Зайцев (цитата по «РИА Новости»). Представители компании пока не выходили на контакт с ведомством. «Наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет», – подчеркнул он.