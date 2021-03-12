Роскомнадзор сообщил о готовности к «любому диалогу» с Twitter
Роскомнадзор готов к «любому диалогу» с Twitter, лишь бы он был, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев в ходе выступления в Общественной палате России.
«В любом случае все свои встречные претензии они могут оспорить в российском суде, мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был», – сказал Зайцев (цитата по «РИА Новости»). Представители компании пока не выходили на контакт с ведомством. «Наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет», – подчеркнул он.
С 10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России в ответ на невыполнение компанией требования об удалении материалов с запрещенной информацией. По данным ведомства, с 2017 г. соцсеть не удалила более 3 тыс. таких материалов, тем самым «злостно нарушив» российское законодательство.
Роскомнадзор допустил полную блокировку Twitter в России в случае продолжения игнорирования требований российского законодательства. Позже агентство Reuters со ссылкой на представителя компании сообщило, что та обеспокоена попытками России «заблокировать или ограничить общественную дискуссию». В Роскомнадзоре назвали это заявление абсурдным.