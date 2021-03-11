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Роскомнадзор назвал абсурдными обвинения со стороны Twitter

Ведомости

Заявления компании Twitter о том, что меры Роскомнадзора представляют собой попытки ограничить свободу дискуссии в интернете, являются абсурдными, заявил «Интерфаксу» заместитель руководителя ведомства Андрей Субботин.

«Что можно сказать, если интернет-сервис называет распространение детской порнографии, призывы к суициду, пропаганду наркотиков общественной дискуссией?», — сказал Субботин. Он отметил, что Роскомнадзор готов к диалогу с Twitter по вопросу удаления запрещенного контента, однако ответной реакции от компаний нет.

1 марта пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что Twitter «злостно нарушает» российское законодательство. По данным ведомства, с 2017 г. соцсеть не удалила более 3 тыс. материалов с запрещенной информацией. С 10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России в ответ на невыполнение требования о ее удалении. 

Ведомство допустило полную блокировку соцсети в России в случае продолжения игнорирования ею требований российского законодательства. Позже агентство Reuters со ссылкой на представителя Twitter сообщило, что компания обеспокоена попытками России «заблокировать или ограничить общественную дискуссию».

Ранее по теме: Twitter отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить его работу в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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