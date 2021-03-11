Роскомнадзор назвал абсурдными обвинения со стороны Twitter
Заявления компании Twitter о том, что меры Роскомнадзора представляют собой попытки ограничить свободу дискуссии в интернете, являются абсурдными, заявил «Интерфаксу» заместитель руководителя ведомства Андрей Субботин.
«Что можно сказать, если интернет-сервис называет распространение детской порнографии, призывы к суициду, пропаганду наркотиков общественной дискуссией?», — сказал Субботин. Он отметил, что Роскомнадзор готов к диалогу с Twitter по вопросу удаления запрещенного контента, однако ответной реакции от компаний нет.
1 марта пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что Twitter «злостно нарушает» российское законодательство. По данным ведомства, с 2017 г. соцсеть не удалила более 3 тыс. материалов с запрещенной информацией. С 10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России в ответ на невыполнение требования о ее удалении.
Ведомство допустило полную блокировку соцсети в России в случае продолжения игнорирования ею требований российского законодательства. Позже агентство Reuters со ссылкой на представителя Twitter сообщило, что компания обеспокоена попытками России «заблокировать или ограничить общественную дискуссию».