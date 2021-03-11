Роскомнадзор назвал абсурдными обвинения со стороны Twitter

1 марта пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что Twitter «злостно нарушает» российское законодательство. По данным ведомства, с 2017 г. соцсеть не удалила более 3 тыс. материалов с запрещенной информацией. С 10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России в ответ на невыполнение требования о ее удалении.