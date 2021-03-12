Google назвала причину сбоев в работе своих сервисов

«После тщательного расследования у нас нет доказательств того, что пожар в центре обработки данных OVHCloud или [проблемы] в собственной инфраструктуре Google были основной причиной этого инцидента», — заявил представитель Google изданию, добавив, что сбои продолжались чуть больше двух часов.