Google назвала причину сбоев в работе своих сервисов
Американская технологическая компания Google заявила, что проблемы с доступом к ее сервисам связаны не со сбоем в работе центра обработки данных во Франции, а с неправильной настройкой маршрутизаторов у стороннего провайдера. Об этом сообщает издание Business Insider.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что проблемы с доступом к сервисам Google, YouTube и ряду других возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа в Страсбурге.
«После тщательного расследования у нас нет доказательств того, что пожар в центре обработки данных OVHCloud или [проблемы] в собственной инфраструктуре Google были основной причиной этого инцидента», — заявил представитель Google изданию, добавив, что сбои продолжались чуть больше двух часов.
«Мы считаем, что причиной этого инцидента была неправильная конфигурация маршрутизаторов у местного стороннего поставщика интернет-услуг», — отметил представитель компании.
Сбои в работе сервисов Google начались в тот же день, когда Роскомнадзор пытался замедлить интернет-трафик Twitter на всех мобильных устройствах и на половине стационарных. Такая мера принимается ведомством в ответ на невыполнение соцсетью требования об удалении запрещенной информации.