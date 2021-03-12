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Google назвала причину сбоев в работе своих сервисов

Ведомости

Американская технологическая компания Google заявила, что проблемы с доступом к ее сервисам связаны не со сбоем в работе центра обработки данных во Франции, а с неправильной настройкой маршрутизаторов у стороннего провайдера. Об этом сообщает издание Business Insider. 

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что проблемы с доступом к сервисам Google, YouTube и ряду других возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа в Страсбурге.

«После тщательного расследования у нас нет доказательств того, что пожар в центре обработки данных OVHCloud или [проблемы] в собственной инфраструктуре Google были основной причиной этого инцидента», — заявил представитель Google изданию, добавив, что сбои продолжались чуть больше двух часов.

«Мы считаем, что причиной этого инцидента была неправильная конфигурация маршрутизаторов у местного стороннего поставщика интернет-услуг», — отметил представитель компании. 

Сбои в работе сервисов Google начались в тот же день, когда Роскомнадзор пытался замедлить интернет-трафик Twitter на всех мобильных устройствах и на половине стационарных. Такая мера принимается ведомством в ответ на невыполнение соцсетью требования об удалении запрещенной информации.

Ранее по теме: Роскомнадзор объяснил сбой в работе Google и YouTube в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных