Роскомнадзор объяснил сбой в работе Google и YouTube в России
Проблемы с доступом к международным сервисам YouTube, Google и другим связаны с аварией в центре обработки данных в Страсбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
«Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге», — сообщили в Роскомнадзоре.
Авария в дата-центре, как отметили в ведомстве, не связана с действиями ведомства по ограничению скорости доступа к Twitter в России.
10 марта к 12:00 по мск начались сбои в работе сайтов российских госорганов, передавало агентство «Интерфакс». В частности сбои наблюдались в работе сайтов Кремля, Госдумы, правительства, Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, СКР и других ведомств.
Роскомнадзор с 10 марта объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России на всех мобильных устройствах и на половине стационарных. Такая мера принимается ведомством в ответ на невыполнение соцсетью требования об удалении запрещенной информации.