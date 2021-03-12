Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма про Крым
Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения на просмотр фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube и объяснить причины их введения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи "Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова", а также проинформировать ведомство о причинах их введения», — сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что «видеохостинг нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».
Ранее в Google заявили, что наложили ограничение на фильм «Крым. Путь на Родину» на YouTube из-за изображения сцен насилия.
«На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 г. из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови», — пояснили в компании.
Отмечалось, что видео доступно к просмотру на YouTube, но на нем стоит ограничение по возрасту, так как сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей.
Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», опубликованном на YouTube-канале «Россия-24», пометив его как «неприемлемый для некоторых пользователей».