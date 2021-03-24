В Белоруссии задержали администраторов «радикальной Telegram-группы»
Администраторы и активные участники «радикальной Telegram-группы» задержаны в Белоруссии, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
«Столичные правоохранители установили группу молодых людей, которые администрировали радикальную Telegram-группу. В столице они проживали с июня прошлого года в съемной квартире, изготавливали и распространяли незарегистрированную символику, подогревали протестные настроения среди участников чата», – написала Чемоданова в Telegram.
По данным белорусского МВД, задержанным от 25 до 30 лет. В 2017 г. и 2020 г. они активно участвовали в несанкционированных акциях в Минске и были привлечены к административной ответственности. У них изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, протестная символика и литература экстремистской направленности. Действиям задержанных будет дана правовая оценка.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что противостоять Telegram-каналам и блокировать их сейчас невозможно. По его словам, «эту паутину» придумали американцы и теперь другие «пожинают плоды» этого. Президент также добавил, что если «убрать интернет», Telegram продолжит работать из Польши.
Согласно официальной статистике белорусского ЦИК, 9 августа прошлого года за действующего главу государства Александра Лукашенко в августе проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Оппозиция результаты не признала, считая, что в действительности победила Тихановская. После этого в стране начались акции протеста, продолжавшиеся вплоть до февраля 2021 г.