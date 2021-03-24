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В Белоруссии задержали администраторов «радикальной Telegram-группы»

Ведомости

Администраторы и активные участники «радикальной Telegram-группы» задержаны в Белоруссии, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Столичные правоохранители установили группу молодых людей, которые администрировали радикальную Telegram-группу. В столице они проживали с июня прошлого года в съемной квартире, изготавливали и распространяли незарегистрированную символику, подогревали протестные настроения среди участников чата», – написала Чемоданова в Telegram.

По данным белорусского МВД, задержанным от 25 до 30 лет. В 2017 г. и 2020 г. они активно участвовали в несанкционированных акциях в Минске и были привлечены к административной ответственности. У них изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, протестная символика и литература экстремистской направленности. Действиям задержанных будет дана правовая оценка.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что противостоять Telegram-каналам и блокировать их сейчас невозможно. По его словам, «эту паутину» придумали американцы и теперь другие «пожинают плоды» этого. Президент также добавил, что если «убрать интернет», Telegram продолжит работать из Польши. 

Согласно официальной статистике белорусского ЦИК, 9 августа прошлого года за действующего главу государства Александра Лукашенко в августе проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Оппозиция результаты не признала, считая, что в действительности победила Тихановская. После этого в стране начались акции протеста, продолжавшиеся вплоть до февраля 2021 г.

Ранее по теме: В Белоруссии возбудили почти 1000 уголовных дел из-за беспорядков в Минске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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