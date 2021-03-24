В Белоруссии задержали администраторов «радикальной Telegram-группы»

По данным белорусского МВД, задержанным от 25 до 30 лет. В 2017 г. и 2020 г. они активно участвовали в несанкционированных акциях в Минске и были привлечены к административной ответственности. У них изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, протестная символика и литература экстремистской направленности. Действиям задержанных будет дана правовая оценка.