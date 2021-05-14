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Оплата по Face Pay появится на всех станциях метро Москвы до конца года

Ведомости

Власти Москвы хотят запустить оплату проезда с помощью технологии распознавания лиц на всех станциях метро до конца 2021 года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«До конца года мы хотим запустить Face Pay на всех без исключения станциях», — рассказал Ликсутов.

По его словам, технология несколько месяцев тестируется на отдельных станциях метро. «Участвуют наши сотрудники и партнеры сервиса, которые стали участниками тестовых фокус-групп. Они оставили свои биометрические данные, привязали банковскую карту, и при проходе через турникет деньги с карты списываются», — пояснил Ликсутов.

Он рассказал, что пассажир метро должен будет остановиться у бокового правого турникета. Система «узнает» его, за полторы секунды списывает деньги с карты «Тройка» или с банковской карты, и пассажир проходит через турникет.

Ранее Ликсутов сообщал, что технологию Face Pay планируют запустить также на кассах в метро. Вице-мэр добавил, что технология не будет обязательной для пассажиров и будет предложена как опция.

Ранее по теме: В кассах метро Москвы запустят оплату с помощью Face Pay

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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