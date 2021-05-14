Оплата по Face Pay появится на всех станциях метро Москвы до конца года

По его словам, технология несколько месяцев тестируется на отдельных станциях метро. «Участвуют наши сотрудники и партнеры сервиса, которые стали участниками тестовых фокус-групп. Они оставили свои биометрические данные, привязали банковскую карту, и при проходе через турникет деньги с карты списываются», — пояснил Ликсутов.