В кассах метро Москвы запустят оплату с помощью Face Pay
Власти Москвы планируют запустить в кассах метро города платежи с помощью технологии распознавания лиц, сообщил ТАСС со ссылкой на главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.
«В этом году мы планируем запустить оплату по лицу пассажира. На тесте совершали уже 2 тыс. успешных проходов. Параллельно работаем над реализацией платежей по лицу в кассах московского метро», — рассказал Ликсутов. По его словам, такой способ оплаты не будет обязательным и будет предложен пассажирам как опция.
«Скоро можно будет вообще не носить с собой карту. Уже в этом году появится виртуальная «Тройка» для приложений-кошельков смартфонов (мы станем одними из первых в мире). Этот сервис уже тестируется для Android», — добавил Ликсутов. Помимо этого, пассажиры московского общественного транспорта в будущем смогут оплачивать проезд любым носителем с RFID-чипом, например, пропуском на работу.
В сентябре 2020 г. Ликсутов сообщил, что в 2021 г. метро Москвы запустит возможность оплаты проезда с помощью Face Pay. Весной 2021 г. на каждой станции метро может появиться по одному турникету с такой технологией.