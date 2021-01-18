В кассах метро Москвы запустят оплату с помощью Face Pay

«Скоро можно будет вообще не носить с собой карту. Уже в этом году появится виртуальная «Тройка» для приложений-кошельков смартфонов (мы станем одними из первых в мире). Этот сервис уже тестируется для Android», — добавил Ликсутов. Помимо этого, пассажиры московского общественного транспорта в будущем смогут оплачивать проезд любым носителем с RFID-чипом, например, пропуском на работу.