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В кассах метро Москвы запустят оплату с помощью Face Pay

Ведомости

Власти Москвы планируют запустить в кассах метро города платежи с помощью технологии распознавания лиц, сообщил ТАСС со ссылкой на главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова. 

«В этом году мы планируем запустить оплату по лицу пассажира. На тесте совершали уже 2 тыс. успешных проходов. Параллельно работаем над реализацией платежей по лицу в кассах московского метро», — рассказал Ликсутов. По его словам, такой способ оплаты не будет обязательным и будет предложен пассажирам как опция. 

«Скоро можно будет вообще не носить с собой карту. Уже в этом году появится виртуальная «Тройка» для приложений-кошельков смартфонов (мы станем одними из первых в мире). Этот сервис уже тестируется для Android», — добавил Ликсутов. Помимо этого, пассажиры московского общественного транспорта в будущем смогут оплачивать проезд любым носителем с RFID-чипом, например, пропуском на работу.

В сентябре 2020 г. Ликсутов сообщил, что в 2021 г. метро Москвы запустит возможность оплаты проезда с помощью Face Pay. Весной 2021 г. на каждой станции метро может появиться по одному турникету с такой технологией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных