Власти ЛНР и ДНР заблокировали доступ к Viber на территории республик

По словам министра связи и массовых коммуникаций Олега Фетисова, это вынужденное решение, которое принято в ответ на многократно участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокации и нахождении как гражданской, так и военной инфраструктуры с использованием данных для нанесения ударов по людям.