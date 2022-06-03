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Власти ЛНР и ДНР заблокировали доступ к Viber на территории республик

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Правительство Луганской народной республики (ЛНР) заблокировало доступ к мессенджеру Viber, сообщила пресс-служба кабмина республики в своем Telegram-канале.

«Мессенджер Viber заблокирован как часть военной инфраструктуры врага. Постановлением правительства с 3 июня временно ограничен доступ к сервису обмена сообщениями Viber», — говорится в сообщении.

По словам министра связи и массовых коммуникаций Олега Фетисова, это вынужденное решение, которое принято в ответ на многократно участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокации и нахождении как гражданской, так и военной инфраструктуры с использованием данных для нанесения ударов по людям.

Вслед за этим Донецкая народная республика (ДНР) также заблокировала доступ к данному мессенджеру, говорится на сайте Министерства информации ДНР. Решение об ограничении доступа аргументируется аналогично заявлению Фетисова — «для защиты жизни и здоровья наших людей».

11 мая власти ДНР и ЛНР заблокировали доступ к соцсетям Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Это решение было связано с «блокированием запрещенной информации, несущей угрозу жителям».

1 марта Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Тверской районный суд объяснил, что признал деятельность Meta экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию (имеются в виду призывы к насилию против российских военных).

Ранее по теме: Власти ДНР и ЛНР заблокировали доступ к Instagram и Facebook

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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