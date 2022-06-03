Власти ЛНР и ДНР заблокировали доступ к Viber на территории республик
Правительство Луганской народной республики (ЛНР) заблокировало доступ к мессенджеру Viber, сообщила пресс-служба кабмина республики в своем Telegram-канале.
«Мессенджер Viber заблокирован как часть военной инфраструктуры врага. Постановлением правительства с 3 июня временно ограничен доступ к сервису обмена сообщениями Viber», — говорится в сообщении.
По словам министра связи и массовых коммуникаций Олега Фетисова, это вынужденное решение, которое принято в ответ на многократно участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокации и нахождении как гражданской, так и военной инфраструктуры с использованием данных для нанесения ударов по людям.
Вслед за этим Донецкая народная республика (ДНР) также заблокировала доступ к данному мессенджеру, говорится на сайте Министерства информации ДНР. Решение об ограничении доступа аргументируется аналогично заявлению Фетисова — «для защиты жизни и здоровья наших людей».
11 мая власти ДНР и ЛНР заблокировали доступ к соцсетям Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Это решение было связано с «блокированием запрещенной информации, несущей угрозу жителям».
1 марта Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Тверской районный суд объяснил, что признал деятельность Meta экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию (имеются в виду призывы к насилию против российских военных).