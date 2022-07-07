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Apple в новом iOS добавит «режим блокировки» от шпионских программ

Ведомости

Американская компания Apple создала новый специальный режим для смартфонов, который позволит пользователям защищаться от различных шпионских программ, об этом написала компания на своем официальном сайте. Новинка будет доступна с выходом iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura. Релиз запланирован на осень 2022 г.

Новый режим будет ограничивать некоторые функции телефона. Так, например, будут блокироваться входящие приглашения и запросы от сервисов Apple, вкладка «Сообщения» позволит делать лишь предпросмотр всех вложений, помимо изображений, превью ссылок будут отключены. Также в браузере отключатся JIT-компиляторы JavaScript.

Помимо этого, «режим блокировки» не позволит подключиться к компьютеру и какому-либо аксессуару через провод. Профили конфигурации станет нельзя установить, возможность регистрироваться в системе управления мобильными устройствами будет также запрещена. Функция, по мнению компании, особенно пригодится политикам, журналистам и инвесторам, а также различным активистам, которые опасаются, что их могут взломать.

Компания уверяет, что их новый режим сможет защитить даже от угроз, вроде продуктов израильской компании NSO Group, которая занимается разработкой шпионского ПО. В ноябре прошлого года компания Apple подала в суд на NSO Group. В Apple сочли, что израильский разработчик при государственной финансовой поддержке создал сложную технологию, которая может следить за пользователями устройств с операционными системами iOS и Android.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных