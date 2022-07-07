Apple в новом iOS добавит «режим блокировки» от шпионских программ

Помимо этого, «режим блокировки» не позволит подключиться к компьютеру и какому-либо аксессуару через провод. Профили конфигурации станет нельзя установить, возможность регистрироваться в системе управления мобильными устройствами будет также запрещена. Функция, по мнению компании, особенно пригодится политикам, журналистам и инвесторам, а также различным активистам, которые опасаются, что их могут взломать.