Apple в новом iOS добавит «режим блокировки» от шпионских программ
Американская компания Apple создала новый специальный режим для смартфонов, который позволит пользователям защищаться от различных шпионских программ, об этом написала компания на своем официальном сайте. Новинка будет доступна с выходом iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura. Релиз запланирован на осень 2022 г.
Новый режим будет ограничивать некоторые функции телефона. Так, например, будут блокироваться входящие приглашения и запросы от сервисов Apple, вкладка «Сообщения» позволит делать лишь предпросмотр всех вложений, помимо изображений, превью ссылок будут отключены. Также в браузере отключатся JIT-компиляторы JavaScript.
Помимо этого, «режим блокировки» не позволит подключиться к компьютеру и какому-либо аксессуару через провод. Профили конфигурации станет нельзя установить, возможность регистрироваться в системе управления мобильными устройствами будет также запрещена. Функция, по мнению компании, особенно пригодится политикам, журналистам и инвесторам, а также различным активистам, которые опасаются, что их могут взломать.
Компания уверяет, что их новый режим сможет защитить даже от угроз, вроде продуктов израильской компании NSO Group, которая занимается разработкой шпионского ПО. В ноябре прошлого года компания Apple подала в суд на NSO Group. В Apple сочли, что израильский разработчик при государственной финансовой поддержке создал сложную технологию, которая может следить за пользователями устройств с операционными системами iOS и Android.
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