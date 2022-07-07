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Европарламент обязал Apple и Google разрешать установку приложений из сторонних магазинов

Ведомости

Европейский парламент одобрил законопроекты о цифровых рынках (Digital Markets Act) и о цифровых услугах (Digital Services Act), которые будут регулировать деятельность технологических компаний, следует из заявления пресс-службы ЕП. Они обяжут компании Apple и Google разрешать установку приложений из сторонних магазинов. 

«Крупным платформам придется воздерживаться от продвижения собственных интересов, делиться своими данными с другими компаниями, открывать больше магазинов приложений. Потому что с размером приходит ответственность — есть вещи, которые вы должны делать, и вещи, которые вы не можете делать», — заявила европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

В соответствии с положениями законопроектов к компаниями будут предъявляться следующие требования:

  • отказаться от принуждения разработчиков к использованию только их платежных систем;

  • разрешить установку приложений со сторонних площадок;

  • позволить пользователям легко удалять предустановленные приложения и менять настройки по умолчанию.

За нарушение Digital Markets Act и Digital Services Act корпорации могут получить штраф в размере 10% от всего годового оборота, за повторное нарушение — от 20%. Совет Европы ратифицирует законопроекты в июле и сентябре соответственно.

Еврокомиссия ранее предъявила Apple обвинение из-за Apple Pay. Представители ЕК пришли к выводу, что «доминирующее положение компании на рынке мобильных кошельков для операционной системы iOS ограничивает конкуренцию, резервируя доступ к технологии NFC для Apple Pay». Если подозрения подтвердятся, это будет нарушением ст. 102 Договора о функционировании Евросоюза (TFEU), которая запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных