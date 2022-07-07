Европарламент обязал Apple и Google разрешать установку приложений из сторонних магазинов
Европейский парламент одобрил законопроекты о цифровых рынках (Digital Markets Act) и о цифровых услугах (Digital Services Act), которые будут регулировать деятельность технологических компаний, следует из заявления пресс-службы ЕП. Они обяжут компании Apple и Google разрешать установку приложений из сторонних магазинов.
«Крупным платформам придется воздерживаться от продвижения собственных интересов, делиться своими данными с другими компаниями, открывать больше магазинов приложений. Потому что с размером приходит ответственность — есть вещи, которые вы должны делать, и вещи, которые вы не можете делать», — заявила европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.
В соответствии с положениями законопроектов к компаниями будут предъявляться следующие требования:
отказаться от принуждения разработчиков к использованию только их платежных систем;
разрешить установку приложений со сторонних площадок;
позволить пользователям легко удалять предустановленные приложения и менять настройки по умолчанию.
За нарушение Digital Markets Act и Digital Services Act корпорации могут получить штраф в размере 10% от всего годового оборота, за повторное нарушение — от 20%. Совет Европы ратифицирует законопроекты в июле и сентябре соответственно.
Еврокомиссия ранее предъявила Apple обвинение из-за Apple Pay. Представители ЕК пришли к выводу, что «доминирующее положение компании на рынке мобильных кошельков для операционной системы iOS ограничивает конкуренцию, резервируя доступ к технологии NFC для Apple Pay». Если подозрения подтвердятся, это будет нарушением ст. 102 Договора о функционировании Евросоюза (TFEU), которая запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке.
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