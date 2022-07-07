Европарламент обязал Apple и Google разрешать установку приложений из сторонних магазинов

«Крупным платформам придется воздерживаться от продвижения собственных интересов, делиться своими данными с другими компаниями, открывать больше магазинов приложений. Потому что с размером приходит ответственность — есть вещи, которые вы должны делать, и вещи, которые вы не можете делать», — заявила европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.