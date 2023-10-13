Дуров оценил возможность блокировки канала «Хамаса» в Telegram
Модераторы Telegram могут удалить канал палестинской группировки «Хамас», но это может усугубить ситуацию с информированием населения, считает основатель платформы Павел Дуров.
«На этой неделе “Хамас” использовал Telegram, чтобы предупредить мирных жителей Ашкелона [город в Израиле] о необходимости покинуть этот район перед ракетными ударами. Поможет ли закрытие их канала спасти жизни или поставит под угрозу еще больше жизней», – задался вопросом Дуров у себя в канале.
По его словам, «всегда соблазнительно» действовать под влиянием эмоциональных импульсов, но такие сложные ситуации требуют «тщательного рассмотрения, при котором также следует учитывать различия между социальными платформами».
«В Telegram пользователи получают только тот контент, на который они специально подписались. Таким образом, маловероятно, что каналы Telegram можно использовать для значительного усиления пропаганды», – поясняет Дуров.
Платформа, по его словам, служит источником для журналистов, исследователей и специалистов по проверке фактов. «Хотя нам было бы легко уничтожить этот источник информации, это рискует усугубить и без того тяжелую ситуацию», – заключил основатель мессенджера.
7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, захватили заложников из числа военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В Израиле объявили, что страна перешла в состояние войны.
Общее число погибших, по последним данным, составляет более 3000 человек. В Израиле 11 октября сообщалось о 1300 погибших, порядка 3300 пострадали. Для размещения информации о погибших минздрав Палестины использует Telegram – 13 октября там сообщили о гибели около 1850 человек и более 7000 раненых.