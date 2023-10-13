Дуров оценил возможность блокировки канала «Хамаса» в Telegram

«На этой неделе “Хамас” использовал Telegram, чтобы предупредить мирных жителей Ашкелона [город в Израиле] о необходимости покинуть этот район перед ракетными ударами. Поможет ли закрытие их канала спасти жизни или поставит под угрозу еще больше жизней», – задался вопросом Дуров у себя в канале.