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WSJ: Qualcomm обратилась к Intel с предложением о поглощении

Ведомости

Американская компания-производитель чипов для мобильных телефонов Qualcomm обратилась к американскому производителю чипов Intel с предложением о поглощении, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Предложение о поглощении поступило на фоне «самого серьезного кризиса» для Intel за всю историю. Как отмечает WSJ, это может стать одной из крупнейших и наиболее значимых сделок за последние годы. «Сделка такого размера почти наверняка привлечет антимонопольное внимание, хотя также возможно, что ее можно рассматривать как возможность усилить конкурентное преимущество США в чипах», – отмечается в материале.

По словам собеседников, Qualcomm может продать активы или подразделения Intel другим покупателям для заключения сделки.

6 сентября Reuters писал, что Qualcomm изучает возможность покупки части акций Intel. Источники агентства говорили, что Qualcomm присматривается к тому бизнесу Intel, который испытывает трудности с получением денежных средств. Компания планирует избавиться от части бизнес-подразделений и продать другие активы.

Во II квартале 2024 г. Intel получила приблизительно $12,83 млрд выручки (на 1% меньше аналогичного периода прошлого года) и чистый убыток в размере $1,61 млрд (после чистой прибыли в $1,48 млрд в прошлом году). Тогда же Intel объявила о намерении сократить около 15% штата. Qualcomm во II квартале этого года, напротив, отчиталась о росте показателей. Чистая прибыль увеличилась на 36,5% год к году до $2,3 млрд.

17 сентября Intel приостановил строительство новых заводов в Магдебурге (Германия) и Вроцлаве (Польша) в связи с финансовыми трудностями. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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