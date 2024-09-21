WSJ: Qualcomm обратилась к Intel с предложением о поглощении
Американская компания-производитель чипов для мобильных телефонов Qualcomm обратилась к американскому производителю чипов Intel с предложением о поглощении, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Предложение о поглощении поступило на фоне «самого серьезного кризиса» для Intel за всю историю. Как отмечает WSJ, это может стать одной из крупнейших и наиболее значимых сделок за последние годы. «Сделка такого размера почти наверняка привлечет антимонопольное внимание, хотя также возможно, что ее можно рассматривать как возможность усилить конкурентное преимущество США в чипах», – отмечается в материале.
По словам собеседников, Qualcomm может продать активы или подразделения Intel другим покупателям для заключения сделки.
6 сентября Reuters писал, что Qualcomm изучает возможность покупки части акций Intel. Источники агентства говорили, что Qualcomm присматривается к тому бизнесу Intel, который испытывает трудности с получением денежных средств. Компания планирует избавиться от части бизнес-подразделений и продать другие активы.
Во II квартале 2024 г. Intel получила приблизительно $12,83 млрд выручки (на 1% меньше аналогичного периода прошлого года) и чистый убыток в размере $1,61 млрд (после чистой прибыли в $1,48 млрд в прошлом году). Тогда же Intel объявила о намерении сократить около 15% штата. Qualcomm во II квартале этого года, напротив, отчиталась о росте показателей. Чистая прибыль увеличилась на 36,5% год к году до $2,3 млрд.
17 сентября Intel приостановил строительство новых заводов в Магдебурге (Германия) и Вроцлаве (Польша) в связи с финансовыми трудностями.