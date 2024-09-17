Intel приостановил строительство заводов в Польше и ФРГ из-за финансовых проблем

Инвестиции Intel в Магдебурге в размере 30 млрд евро были крупнейшим проектом, запланированным в соответствии с законом ЕС о чипах. Немецкие субсидии составили треть суммы. Проект в Польше оценивается в 4,2 млрд евро, из которых 1,7 млрд евро должны были поступить из государственной казны. При этом продажи Intel сокращаются третий год подряд, а акции компании теряют около 56% своей стоимости в 2024 г.