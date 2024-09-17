Intel приостановил строительство заводов в Польше и ФРГ из-за финансовых проблем
Американский производитель микросхем Intel приостановил строительство новых заводов в Магдебурге (Германия) и Вроцлаве (Польша) в связи с финансовыми трудностями, сообщает The Daily.
«Мы приостановим наши проекты в Польше и Германии примерно на два года, исходя из ожидаемого спроса на рынке», – цитирует издание гендиректора компании Патрика Гелсингера.
Отмечается, что эти два проекта, частично финансируемые за счет господдержки, являются «ключевыми элементами усилий Евросоюза по стимулированию отечественной полупроводниковой промышленности для повышения ее устойчивости и независимости». Согласно принятому в сентябре 2023 г. закону ЕС о чипах, доля Европы в мировом производстве полупроводников должна увеличиться до 20% к 2030 г.
16 сентября Intel сообщала о получении дополнительных $3 млрд государственного финансирования на разработку полупроводников для обороны и разведки – помимо $8,5 млрд финансирования, снижения налогов до $25 млрд и до $11 млрд займов, о которых компания ранее договорилась с министерством торговли США.
Инвестиции Intel в Магдебурге в размере 30 млрд евро были крупнейшим проектом, запланированным в соответствии с законом ЕС о чипах. Немецкие субсидии составили треть суммы. Проект в Польше оценивается в 4,2 млрд евро, из которых 1,7 млрд евро должны были поступить из государственной казны. При этом продажи Intel сокращаются третий год подряд, а акции компании теряют около 56% своей стоимости в 2024 г.
Во II квартале текущего года выручка Intel составила около $12,83 млрд (на 1% меньше год к году), а чистый убыток – $1,61 млрд (после чистой прибыли в $1,48 млрд в прошлом году). Тогда же Intel объявила о намерении сократить около 15% штата. Reuters в сентябре писал, что американский производитель чипов для мобильных телефонов Qualcomm изучает возможность покупки части акций Intel.