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Bloomberg узнал о грантах Intel на $3,5 млрд на производство чипов для Пентагона

Ведомости

Американская компания Intel получит федеральные гранты в размере $3,5 млрд на производство полупроводников для Пентагона, соответствующего соглашения производитель достиг с официальными лицами США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идет о программе, которая направлена на создание производства передовых микросхем для военных и разведывательных целей. Производство развернется в нескольких штатах, в том числе Аризоне. Официально о финансировании проекта будет объявлено на следующей неделе, указывает агентство. Отмечается, что после сообщения о сделке акции Intel выросли менее чем на 1%.

Соглашение с компанией подает сигнал, что правительство США доверяет Intel в реализации планов Пентагона, хотя производитель в последнее время сталкивался с проблемами, пишет Bloomberg. После публикации в августе отчета о прибылях и убытках акции компании упали в цене, а вера в «план оздоровления», который зависит от инвестиций в фабрики по всему миру, была разрушена, говорится в материале. Сейчас производитель чипов пересматривает свои «производственные амбиции» и, по данным агентства, может отложить или остановить проекты за пределами США.

Во II квартале 2024 г. Intel получила приблизительно $12,83 млрд выручки (на 1% меньше аналогичного периода прошлого года) и чистый убыток в размере $1,61 млрд (после чистой прибыли в $1,48 млрд в прошлом году). Тогда же Intel объявила о намерении сократить около 15% штата. Reuters в сентябре писал, что американский производитель чипов для мобильных телефонов Qualcomm изучает возможность покупки части акций Intel. Qualcomm присматривается к тому бизнесу Intel, который испытывает трудности с получением денежных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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