Bloomberg узнал о грантах Intel на $3,5 млрд на производство чипов для Пентагона
Американская компания Intel получит федеральные гранты в размере $3,5 млрд на производство полупроводников для Пентагона, соответствующего соглашения производитель достиг с официальными лицами США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, речь идет о программе, которая направлена на создание производства передовых микросхем для военных и разведывательных целей. Производство развернется в нескольких штатах, в том числе Аризоне. Официально о финансировании проекта будет объявлено на следующей неделе, указывает агентство. Отмечается, что после сообщения о сделке акции Intel выросли менее чем на 1%.
Соглашение с компанией подает сигнал, что правительство США доверяет Intel в реализации планов Пентагона, хотя производитель в последнее время сталкивался с проблемами, пишет Bloomberg. После публикации в августе отчета о прибылях и убытках акции компании упали в цене, а вера в «план оздоровления», который зависит от инвестиций в фабрики по всему миру, была разрушена, говорится в материале. Сейчас производитель чипов пересматривает свои «производственные амбиции» и, по данным агентства, может отложить или остановить проекты за пределами США.
Во II квартале 2024 г. Intel получила приблизительно $12,83 млрд выручки (на 1% меньше аналогичного периода прошлого года) и чистый убыток в размере $1,61 млрд (после чистой прибыли в $1,48 млрд в прошлом году). Тогда же Intel объявила о намерении сократить около 15% штата. Reuters в сентябре писал, что американский производитель чипов для мобильных телефонов Qualcomm изучает возможность покупки части акций Intel. Qualcomm присматривается к тому бизнесу Intel, который испытывает трудности с получением денежных средств.