Bloomberg узнал о грантах Intel на $3,5 млрд на производство чипов для Пентагона

Соглашение с компанией подает сигнал, что правительство США доверяет Intel в реализации планов Пентагона, хотя производитель в последнее время сталкивался с проблемами, пишет Bloomberg. После публикации в августе отчета о прибылях и убытках акции компании упали в цене, а вера в «план оздоровления», который зависит от инвестиций в фабрики по всему миру, была разрушена, говорится в материале. Сейчас производитель чипов пересматривает свои «производственные амбиции» и, по данным агентства, может отложить или остановить проекты за пределами США.