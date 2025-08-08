Статья началась с истории работника заправочной станции в Оклахоме. Он провел пятичасовую беседу с нейросетью, после которой заявил, что «сходит с ума», и предложил перенести диалог на завтра. ChatGPT в рамках этой переписки изобрел новую концепцию «Уравнение Ориона» в области физики. В подобных диалогах он убеждает пользователей, что эти темы действительно тяжелы для понимания, а сами они не сумасшедшие. ИИ также напоминает пользователям, что некоторые научные открытия также казались совершенно нелогичными в существующей тогда академической системе.