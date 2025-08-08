WSJ: ChatGPT сводит пользователей с ума своими ложными заявлениями
В последние годы нейросеть ChatGPT стала делать псевдонаучные заявления и выдавать ложные факты, «сводя с ума» пользователей, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на онлайн-архив переписок с искусственным интеллектом, состоявшихся с мая 2023 г. по август 2025 г.
Статья началась с истории работника заправочной станции в Оклахоме. Он провел пятичасовую беседу с нейросетью, после которой заявил, что «сходит с ума», и предложил перенести диалог на завтра. ChatGPT в рамках этой переписки изобрел новую концепцию «Уравнение Ориона» в области физики. В подобных диалогах он убеждает пользователей, что эти темы действительно тяжелы для понимания, а сами они не сумасшедшие. ИИ также напоминает пользователям, что некоторые научные открытия также казались совершенно нелогичными в существующей тогда академической системе.
ChatGPT также пытался убедить других собеседников в том, что поддерживает контакт с внеземными существами, или в том, что антихрист устроит финансовый апокалипсис в ближайшие два месяца. Психиатр и докторант Королевского колледжа Лондона Гамильтон Моррин предупредил, что «бред», или «психоз искусственного интеллекта», может усилить человеческие заблуждения.
7 августа OpenAI официально представила GPT-5 – новейшую систему искусственного интеллекта, в которой объединены лучшие качества предыдущих моделей o1 и o3. Она способна подстраивать уровень «мышления» под сложность запроса. Пользователи Pro-версии также получают доступ к GPT-5 Pro – наиболее «вдумчивому» варианту модели, способному глубже анализировать сложные вопросы.