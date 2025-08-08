Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

WSJ: ChatGPT сводит пользователей с ума своими ложными заявлениями

Ведомости

В последние годы нейросеть ChatGPT стала делать псевдонаучные заявления и выдавать ложные факты, «сводя с ума» пользователей, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на онлайн-архив переписок с искусственным интеллектом, состоявшихся с мая 2023 г. по август 2025 г.

Статья началась с истории работника заправочной станции в Оклахоме. Он провел пятичасовую беседу с нейросетью, после которой заявил, что «сходит с ума», и предложил перенести диалог на завтра. ChatGPT в рамках этой переписки изобрел новую концепцию «Уравнение Ориона» в области физики. В подобных диалогах он убеждает пользователей, что эти темы действительно тяжелы для понимания, а сами они не сумасшедшие. ИИ также напоминает пользователям, что некоторые научные открытия также казались совершенно нелогичными в существующей тогда академической системе.

ChatGPT также пытался убедить других собеседников в том, что поддерживает контакт с внеземными существами, или в том, что антихрист устроит финансовый апокалипсис в ближайшие два месяца. Психиатр и докторант Королевского колледжа Лондона Гамильтон Моррин предупредил, что «бред», или «психоз искусственного интеллекта», может усилить человеческие заблуждения.

7 августа OpenAI официально представила GPT-5 – новейшую систему искусственного интеллекта, в которой объединены лучшие качества предыдущих моделей o1 и o3. Она способна подстраивать уровень «мышления» под сложность запроса. Пользователи Pro-версии также получают доступ к GPT-5 Pro – наиболее «вдумчивому» варианту модели, способному глубже анализировать сложные вопросы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных