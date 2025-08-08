Газета
Bloomberg: провал Samsung в сегменте ИИ-чипов повлияет на всю экономику Кореи

Ведомости

Успех или неудача Samsung на рынке чипов для искусственного интеллекта (ИИ) может сказаться на всей экономике Южной Кореи. Об этом сообщил Bloomberg.

«Потребители, вероятно, не знают, что самый крупный продукт Samsung – это чипы памяти, которые стали критически важны в безумной гонке за передовым искусственным интеллектом. И в этой гонке Samsung отстает», – говорится в материале.

Главным конкурентом для Samsung стала южнокорейская SK Hynix. Компания превзошла техногиганта по производству микросхем DRAM и контролирует 62% поставок HBM-чипов, используемых для нейросетей. Samsung во II квартале 2025 г. занимал только 17% всего мирового рынка HBM-чипов. Теперь, отмечает агентство, американская Nvidia сильно зависит именно от продукции SK Hynix.

Samsung анонсирует возвращение лидерства в сегменте при выпуске следующих моделей микросхем. Вместе с тем, Samsung Electronics входит в группу компаний, составляющих значительную часть экономики Южной Кореи.

«Поэтому за тем, как семейное предприятие стремится догнать SK Hynix и восстановить свои позиции, будет следить вся страна», – отметил Bloomberg.

Сейчас крупнейшими производителями чипов и полупроводников в мире являются тайваньский TSMC, южнокорейский Samsung, американские Intel и Nvidia. Стабильным поставкам могут помешать очередные пошлины со стороны США. 7 августа президент Дональд Трамп анонсировал 100%-ные пошлины на импортные чипы и полупроводники. Он указал, что компаниям, производящим их на территории США, тарифы не грозят.

