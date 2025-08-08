Bloomberg: провал Samsung в сегменте ИИ-чипов повлияет на всю экономику Кореи
«Потребители, вероятно, не знают, что самый крупный продукт Samsung – это чипы памяти, которые стали критически важны в безумной гонке за передовым искусственным интеллектом. И в этой гонке Samsung отстает», – говорится в материале.
Главным конкурентом для Samsung стала южнокорейская SK Hynix. Компания превзошла техногиганта по производству микросхем DRAM и контролирует 62% поставок HBM-чипов, используемых для нейросетей. Samsung во II квартале 2025 г. занимал только 17% всего мирового рынка HBM-чипов. Теперь, отмечает агентство, американская Nvidia сильно зависит именно от продукции SK Hynix.
Samsung анонсирует возвращение лидерства в сегменте при выпуске следующих моделей микросхем. Вместе с тем, Samsung Electronics входит в группу компаний, составляющих значительную часть экономики Южной Кореи.
«Поэтому за тем, как семейное предприятие стремится догнать SK Hynix и восстановить свои позиции, будет следить вся страна», – отметил Bloomberg.
Сейчас крупнейшими производителями чипов и полупроводников в мире являются тайваньский TSMC, южнокорейский Samsung, американские Intel и Nvidia. Стабильным поставкам могут помешать очередные пошлины со стороны США. 7 августа президент Дональд Трамп анонсировал 100%-ные пошлины на импортные чипы и полупроводники. Он указал, что компаниям, производящим их на территории США, тарифы не грозят.