Bloomberg: провал Samsung в сегменте ИИ-чипов повлияет на всю экономику Кореи

Сейчас крупнейшими производителями чипов и полупроводников в мире являются тайваньский TSMC, южнокорейский Samsung, американские Intel и Nvidia. Стабильным поставкам могут помешать очередные пошлины со стороны США. 7 августа президент Дональд Трамп анонсировал 100%-ные пошлины на импортные чипы и полупроводники. Он указал, что компаниям, производящим их на территории США, тарифы не грозят.