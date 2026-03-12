Китай разрешил коммерческое использование мозговых имплантов

Ведомости

Китай одобрил первый инвазивный интерфейс «мозг-компьютер» (BCI), разработанный компанией Neuracle Technology (Shanghai), для коммерческого использования. Разрешение на вывод устройства на рынок выдало Национальное управление по медицинским продуктам КНР, сообщает Bloomberg.

Имплант предназначен для взрослых пациентов с частичным параличом из-за травмы спинного мозга. В ходе клинических испытаний система помогала пациентам улучшить способность держать и хватать предметы руками.

Устройство представляет собой комплексную систему, включающую мозговые датчики, роботизированную перчатку, хирургические инструменты, алгоритмы декодирования сигналов мозга и медицинское программное обеспечение. По данным издания, технология была протестирована на 36 пациентах.

Разрешение регулятора стало важным шагом для китайских компаний, развивающих технологии управления компьютерами и электронными устройствами с помощью сигналов мозга, пишет Bloomberg. Пекин включил нейроинтерфейсы в число стратегических «отраслей будущего» и планирует поддерживать развитие этого направления в рамках пятилетнего плана.

Как пишет Bloomberg, китайские стартапы активно развивают нейроинтерфейсы, стремясь конкурировать с американскими компаниями, включая Neuralink, основанную американским предпринимателем Илоном Маском. Инвестиции в эту область растут и в других странах: например, американская Science Corp. недавно привлекла $230 млн на развитие мозговых имплантов.

