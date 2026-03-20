Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Ведомости

В работе мессенджера Telegram усилился сетевой сбой, следует из данных сервиса Detector404. Пользователи жалуются, что приложение не работает.

На платформе отмечается, что жалобы поступают из 28 городов. Больше всего – из Магаданской области, Камчатского края, Адыгеи, Ямало-Ненецкого АО и из Санкт-Петербурга. Наиболее частая указанная неполадка – сбой мобильного приложения. Пользователи также жалуются на сбой сайта и на то, что не приходят оповещения.

За час детектор сбоев зафиксировал 751 обращение, за сутки – 3694.

Telegram в России официально пока не заблокирован, но голосовые вызовы не работают с августа 2025 г. В феврале Роскомнадзор признал «частичное замедление» сервиса, а с марта пользователи начали жаловаться на нестабильную загрузку файлов и задержку сообщений.

С 1 по 12 марта в России также было зарегистрировано свыше 181 000 жалоб на сбои, отсутствие мобильной связи и интернета, сообщал ранее сервис DownDetector. В лидерах по общему количеству недовольств оказались Москва (26 400 шт.), Московская область (14 500) и Санкт-Петербург (14 500). В среднем по России в марте на 10 000 населения приходилось 10 жалоб на плохую связь и неработающий интернет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь