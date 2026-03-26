Шохин выразил надежду на системное решение проблемы ограничений связи

Шохин выразил надежду на системное решение проблемы ограничений связиРоссийский бизнес должен сохранять лидерство в сфере финтеха
Ограничения мобильного интернета в России усложнили жизнь бизнесу и гражданам. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на XXXV съезде РСПП.
По его словам, эти решения связаны с безопасностью страны и обеспечена работа сайтов из «белого списка». При этом Шохин выразил надежду, что, с учетом высокого уровня проникновения мобильных технологий, будет найдено системное решение этой задачи.
Шохин подчеркнул, что Россия по многим направлениям, например в финтехе, очевидный лидер. В частности, по его словам, удалось продвинуться в развитии сети 5G с фокусом на отечественные технологии.
В сентябре 2025 г. Минцифры ввело «белые списки» – список социально значимых интернет-ресурсов, которые доступны в условиях ограничения мобильного интернета. В него вошли сайты государственных органов власти, «Госуслуги», маркетплейсы (Ozon, Wildberries, «Мегамаркет»), банки (Альфа-банк, ВТБ, ПСБ), супермаркеты («Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro), соцсети и мессенджеры («В контакте», «Одноклассники», Mail.ru, Max), несколько СМИ (включая «Ведомости»), отдельные сервисы доставки, транспорта, путешествий, такси и личные кабинеты операторов связи.
18 марта 2026 г. депутаты Госдумы написали руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и министру цифрового развития Максуту Шадаеву, что в условиях отключения мобильного интернета включенные в «белые списки» ресурсы «получают экономическое преимущество». Их сервисы доступны при отключении интернета, что позволяет монополизировать рынок, а остальные сайты и цифровые платформы отрезаны от пользователей.