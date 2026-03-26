F6: мошенники выманивают у детей данные карт родителей через игровые сервисы
В России выросло число кибермошенничеств с участием детей – аферисты чаще всего используют игровые платформы, чтобы получить доступ к банковским картам родителей. Об этом «Ведомостям» сообщили аналитики компании F6.
По данным специалистов, мошенники распространяют в TikTok и Likee видео от имени популярных блогеров с предложением бесплатной игровой валюты, например, «робуксов» в Roblox. Детей просят перейти по ссылке или написать в мессенджер, после чего требуют сфотографировать экран телефона родителей с банковскими приложениями и sms с кодами подтверждения.
Основная аудитория таких схем – это дети 8–14 лет. В переписке мошенники пытаются расположить к себе ребенка, используя обращения вроде «зая» или «зайка». Дополнительно применяется таймер обратного отсчета на 5–7 минут, чтобы создать ощущение срочности. В результате дети не успевают оценить риски и передают злоумышленникам нужные данные.
Средний ущерб от таких преступлений составляет 100 000–150 000 руб., однако в отдельных случаях речь идет о суммах в несколько миллионов рублей.
По данным МВД, за 10 месяцев 2025 г. в игровых онлайн-сообществах зафиксировано около 1000 имущественных преступлений. Значительная часть связана с платформой Roblox, где активно используются схемы с «подарками», «розыгрышами», «донатами» и «выгодными предложениями».
Доступ к Roblox в России был ограничен 3 декабря. В Роскомнадзоре указывали на наличие на платформе деструктивного контента и несоблюдение требований законодательства. 13 января ведомство заявило, что оснований для разблокировки сервиса нет.