F6: мошенники выманивают у детей данные карт родителей через игровые сервисы

По данным специалистов, мошенники распространяют в TikTok и Likee видео от имени популярных блогеров с предложением бесплатной игровой валюты, например, «робуксов» в Roblox. Детей просят перейти по ссылке или написать в мессенджер, после чего требуют сфотографировать экран телефона родителей с банковскими приложениями и sms с кодами подтверждения.