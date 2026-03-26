Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Технологии /

F6: мошенники выманивают у детей данные карт родителей через игровые сервисы

В России выросло число кибермошенничеств с участием детей – аферисты чаще всего используют игровые платформы, чтобы получить доступ к банковским картам родителей. Об этом «Ведомостям» сообщили аналитики компании F6.

По данным специалистов, мошенники распространяют в TikTok и Likee видео от имени популярных блогеров с предложением бесплатной игровой валюты, например, «робуксов» в Roblox. Детей просят перейти по ссылке или написать в мессенджер, после чего требуют сфотографировать экран телефона родителей с банковскими приложениями и sms с кодами подтверждения.

Основная аудитория таких схем – это дети 8–14 лет. В переписке мошенники пытаются расположить к себе ребенка, используя обращения вроде «зая» или «зайка». Дополнительно применяется таймер обратного отсчета на 5–7 минут, чтобы создать ощущение срочности. В результате дети не успевают оценить риски и передают злоумышленникам нужные данные.

Кибермошенники обманули детей на миллиард рублей

Технологии

Средний ущерб от таких преступлений составляет 100 000–150 000 руб., однако в отдельных случаях речь идет о суммах в несколько миллионов рублей.

По данным МВД, за 10 месяцев 2025 г. в игровых онлайн-сообществах зафиксировано около 1000 имущественных преступлений. Значительная часть связана с платформой Roblox, где активно используются схемы с «подарками», «розыгрышами», «донатами» и «выгодными предложениями».

Доступ к Roblox в России был ограничен 3 декабря. В Роскомнадзоре указывали на наличие на платформе деструктивного контента и несоблюдение требований законодательства. 13 января ведомство заявило, что оснований для разблокировки сервиса нет.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её