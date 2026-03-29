Ученые создали цифровую копию мозга насекомого

Ключевое отличие подхода Eon Systems от предыдущих работ, включая проекты DeepMind и исследовательского кампуса Janelia, заключается в том, что модель не имитирует биологию, а пытается ее повторить. Ранее наиболее близким к этому считалась симуляция червя C. elegans с нервной системой из 302 нейронов. Следующая цель стартапа – цифровая эмуляция мозга мыши (около 70 млн нейронов, что в 560 раз больше, чем у мушки). Если подход удастся масштабировать, это может изменить саму архитектуру исследований интеллекта, сместив фокус с создания искусственных моделей к воспроизведению природных.