Ученые создали цифровую копию мозга насекомого
Американский стартап Eon Systems сообщил о создании полной цифровой эмуляции мозга плодовой мушки Drosophila melanogaster. Ученые перенесли в компьютерную среду структуру реального мозга насекомого – около 125 000 нейронов и 50 млн синаптических связей, пишут «Ведомости. Наука».
После запуска система начала самостоятельно управлять виртуальным телом, демонстрируя движения от ходьбы до чистки усиков, при этом никаких задающих поведение алгоритмов разработчики не использовали. В основе проекта лежит исследование 2024 г., опубликованное в журнале Nature, где была построена вычислительная модель мозга дрозофилы на основе подробной карты нейронных связей FlyWire.
Ключевое отличие подхода Eon Systems от предыдущих работ, включая проекты DeepMind и исследовательского кампуса Janelia, заключается в том, что модель не имитирует биологию, а пытается ее повторить. Ранее наиболее близким к этому считалась симуляция червя C. elegans с нервной системой из 302 нейронов. Следующая цель стартапа – цифровая эмуляция мозга мыши (около 70 млн нейронов, что в 560 раз больше, чем у мушки). Если подход удастся масштабировать, это может изменить саму архитектуру исследований интеллекта, сместив фокус с создания искусственных моделей к воспроизведению природных.
Российские эксперты высоко оценили результаты эксперимента, но предупреждают, что путь к эмуляции человеческого мозга еще долог. Как отметил заместитель директора Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Валентин Климов, эксперимент основан на детальных данных (21 млн изображений, 7050 срезов) и учитывает динамику передачи сигналов. В то же время заведующий лабораторией экспериментальной нейробиологии Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН Владимир Архипов указал, что в исследовании использована упрощенная модель нейронов, а поведение мыши намного сложнее и разнообразнее. По его словам, для эмуляции мозга человека проблемы неизмеримо сложнее и до создания «цифровой личности» еще очень далеко.