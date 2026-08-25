«Мегафон» запустит оплату цифровыми рублями сначала как допуслугу
С 1 сентября «Мегафон» запустит оплату услуг связи цифровым рублем. К аналогичному формату готовятся «Ростелеком» и МТС, сообщили «Ведомостям» представители телекоммуникационных компаний.
В «Мегафоне» уточнили, что на начальном этапе цифровой рубль станет дополнительным вариантом оплаты услуг.
Представитель оператора отметил, что дальнейшие сценарии использования этого инструмента компания будет оценивать по мере его распространения и роста популярности в повседневных расчетах.
Массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября. Клиенты 12 системно значимых кредитных организаций, на которых приходится более 80% платежного рынка, с начала сентября смогут открывать счета цифрового рубля и проводить с ними операции. Доступ к цифровому рублю в том числе предоставят девять банков, которые признаны значимыми на рынке платежных услуг.
Операции с цифровым рублем для российских граждан будут бесплатными. Для компаний плата за переводы будет небольшой по сравнению с действующими тарифами за аналогичные операции. ЦБ также установит месячный лимит в 300 000 руб. на переводы с безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями. Распоряжаться новой формой валюты россияне смогут без ограничений.
Банк России также рассматривает возможность внедрения оплаты цифровыми рублями без интернета. Регулятор изучает технологические решения, которые позволят проводить такие операции без подключения к сети. Исследование планируется завершить осенью 2026 г., после чего будут выбраны наиболее подходящие решения для дальнейшего тестирования.