Volvo Cars может отказаться от разработки дизельных двигателей

«На сегодняшний день мы не собираемся разрабатывать дизельные двигатели нового поколения», – сказал гендиректор Volvo Cars Хокан Самуэльссон в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Текущее поколение дизельных двигателей Volvo может стать последним, поскольку стоимость сокращения ими выбросов оксида азота (NOx) становится слишком высокой, сказал руководитель компании (цитата по Reuters).

Представитель Volvo Cars уточнил в среду Reuters, что Самуэльссон говорит о вариантах, а не об утвержденном плане прекращения разработки дизельных двигателей. Самуэльссон позже сообщил Reuters, что в ближайшие несколько лет дизель по-прежнему будет играть решающую роль для выполнения компанией обязательств по сокращению выбросов углекислого газа, поскольку он более экономичный по сравнению с бензиновыми моторами. «Мы только что выпустили новое поколение бензиновых и дизельных двигателей, показывая приверженность этой технологии. Следовательно, решения о разработке дизельных двигателей нового поколения [сейчас] не требуется», – сказал он. 90% новых кроссоверов Volvo XC90 продается в Европе с дизельными двигателями. Но в последние годы продажи дизельнах машин в Европе падают, и по итогам 2016 г. их доля в Евросоюзе опустилась ниже 50%, по данным ACEA.

В интервью немецкой газете Самуэльссон сказал, что Volvo продолжит совершенствовать текущую линейку моторов, представленную в 2013 г., для соответствия новым стандартам выбросов, и их производство вероятно продолжится примерно до 2023 г. До 2020 г. дизели будут необходимы компании, чтобы уложиться в нормы ограничений на выбросы углекислого газа, установленных Европейским союзом. Но после вступления в силу новых правил, расходы на приведение в соответствие дизельных двигателей более жестким стандартам по борьбе с загрязнением воздуха станут настолько высокими, что не будут того стоить.

Вместо этого, Volvo будет инвестировать в электрические и гибридные автомобили, и первая модель электромобиля компании появится на рынке в 2019 г., а к 2025 г. Volvo Cars собирается продавать 1 млн электромобилей. «Мы не можем сказать: поскольку зарядной инфраструктуры не хватает, мы будем делать больше дизельных двигателей, – говорил Самуэльссон «Ведомостям» в прошлом году. – Потому что никто не будет инвестировать в инфраструктуру, если не будет сигналов, что число электромобилей будет расти. Поэтому мы решили сделать четкоезаявление, как мы видим развитиерынка машин с электродвигателями».

Предел выбросов углекислого газа для модельного ряда европейских автопроизводителей в 2021 г. должен снизиться до 95 г/км (сейчас 130 г/км), что вынуждает их увеличивать вложения в технологии снижения выбросов. Скандал с Volkwagen, установившим в машины программное обеспечение для маскировки высоких выбросов NOx, привел к усилению контроля за всеми производителями, которые столкнулись с интенсивным контролем истинных уровней загрязняющих веществ, выбрасываемых автомобилями. Все автопроизводители сейчас вынуждены добиваться сближения реальных выбросов NOx со значительно более низким показателями при тестировании на стендах.

По оценке Goldman Sachs нормативные меры по борьбе с загрязнением воздуха могут в среднем добавить к стоимости дизельного двигателя по 300 евро, при том, что он уже на 1300 евро дороже эквивалентных бензиновых агрегатов.

В России продажи легковых машин с дизельными двигателей ежегодно растут, но доля остается небольшой – меньше 10%, говорит директор «Автостата» Сергей Целиков. По его мнению, в ближайшие несколько лет, продажи будут либо на текущем уровне или продолжат постепенно расти. В России популярны кроссоверы и внедорожники (по итогам I квартала 2017 г. сегмент SUV лидирует с долей 42%), а они часто имеют дизельные версии, объясняет Целиков.

Автомобили Volvo славятся своими дизельными двигателями, поэтому компания вряд ли откажется от их использования, считает Удалов. По его мнению, даже если компания прекратит собственные разработки дизельных двигателей, она будет использовать продукты сторонних компаний.