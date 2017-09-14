Производство автомобилей с бензиновым двигателем набирает обороты

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Дизельные машины до недавнего времени были наиболее популярны в Европе Е. Стецко / Ведомости

Европейские автопроизводители, опрошенные The Wall Street Journal, говорят, что спрос на электромобили все еще слишком мал, чтобы они могли заменить дизельные машины в недалеком будущем. Компании инвестируют в производство электромобилей, но сейчас больше сосредоточены на увеличении выпуска машин с бензиновыми двигателями и разработке более экологичных дизельных моторов.

Дизельные машины до недавнего времени были наиболее популярны в Европе, но разразившийся два года назад скандал с занижением показателей вредных выбросов концерном Volkswagen стал переломным моментом. До него на дизельные машины приходилось 53% продаж, а в 2016 г. – менее 50%, в 2017 г. будет 45%, по прогнозу исследовательской группы LMC Automotive.

Падение спроса объясняется не только выявленными фактами о том, что дизельные автомобили сильнее загрязняют воздух, чем заявляют автопроизводители, но и действиями властей. В Германии, например, покупатели испугались угроз политиков запретить эксплуатацию дизельных автомобилей в городах. Продажи новых машин с дизельным двигателем упали в августе 2017 г. на 14% год к году, тогда как с бензиновым выросли на 15%. Растет и доля электромобилей и гибридов (см. график), но пока она слишком мала, чтобы всерьез влиять на результаты автоконцернов.

Спрос на электромобили сдерживают их дороговизна, ограниченность пробега, недостаток станций подзарядки. У автопроизводителей, медливших с выходом на рынок электромобилей, почти нет привлекательных альтернатив дизельным автомобилям. «Во многих сегментах, интересных семьям, предложений просто нет», – сказал WSJ гендиректор Ford в Европе Стив Армстронг.

Volkswagen собирается увеличить количество электрических моделей с нынешних 30 до 80 к 2025 г. и предлагать электрические версии всех своих 300 моделей к 2030 г. BMW обещает выпустить 25 новых электромобилей и гибридов к 2025 г., а Daimler планирует предложить электрические версии всех своих моделей к 2022 г. Но в ближайшее время производители вряд ли начнут зарабатывать на электромобилях. Один из топ-менеджеров Daimler говорил инвесторам, что рентабельность продаж электромобилей будет вдвое ниже, чем традиционных. «Если рынок не примет [электромобили], у всех – отрасли, работодателей, политиков – будут большие проблемы», – опасается гендиректор Peugeot Карлос Таварес. Peugeot планирует выпустить на рынок семь гибридов и пять электромобилей в 2019–2021 гг. и пытается удвоить производство во Франции нескольких типов бензиновых двигателей.

Само по себе падение спроса на дизельные машины не окажет заметного влияния на работу заводов, говорят другие производители: дизельный двигатель – опция для большинства моделей и при необходимости можно просто нарастить производство бензиновых моторов. Член совета директоров BMW Клаус Фрейлих на прошлой неделе жаловался репортерам, что дизельный скандал повлек за собой «иррациональные» регуляторные инициативы по всему миру.

Перевела Надежда Беличенко